Принадлежащий Ахметову телеканал "Украина 24" распространяет российскую пропаганду – ЦПК

Исследование "Центра противодействия коррупции" доказало причастность телеканала "Украина 24" к распространению тезисов российской пропаганды. Об этом пишет "Украинская правда" со ссылкой на статью ЦПК на сайте Atlantic Council.

Эксперты общественной организации проанализировали ток-шоу "Хард с Влащенко", выходящее на телеканале Рината Ахметова.

"В ходе анализа выпусков летом исследователи ЦПК подсчитали, что антизападные нарративы озвучивали по крайней мере один раз в 30 из 40 выпусков ток-шоу. Многие из главных тем выпусков "Харда из Влащенко" летом 2021 года тщательно повторяли распространенные нарративы кремлевской пропаганды. Тезис о внешнем управлении Украиной звучал в 11 выпусках, тогда как тезис о возможной эксплуатации украинских ресурсов Западом озвучивали в 6 выпусках", — сообщает исследование.

Кроме того, ведущая программы и ее гости активно атаковали созданные в Украине антикоррупционные органы, Национальный банк, наблюдательные советы государственных компаний и даже рассказывали про "всемирные заговоры всемогущего Джорджа Сороса".

Аналитики ЦПК считают, что телеканал олигарха намеренно приглашал гостей, известных критикой евроатлантического курса Украины и сотрудничества с Западом. Среди таковых упоминают Евгения Мураева, Вадима Новинского и других.

"В ЦПК считают, что антизападную пропаганду в Украине озвучивают в пользу олигархов, которым не выгодны антикоррупционные и демократические реформы", — добавляет УП.

Напомним, ранее "Украинская правда" обнародовала расследование празднования дня рождения Савика Шустера в Вильнюсе. Журналисты убеждены, что его использовали в качестве ширмы для переговоров Рината Ахметова с гостями вечеринки – украинскими политиками и другими известными личностями.