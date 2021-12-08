В Україні хочуть дозволити балотуватися та вступати у партії підліткам: подробиці

Нардепи хочуть дозволити 16-річним ставати міськими головами

Законопроєкт, в рамках якого планують розширити політичні можливості підлітків в Україні, дозволивши їм балотуватися на місцевих виборах та вступати до партій, внесли до Верховної Ради.

Проєкт документу оприлюднили на сайті Верховної ради України у вівторок, 7 грудня.

Так, згідно з законопроєктом №6402 особи, які досягли 16-річного віку, матимуть право:

отримувати звернення від громадян;

входити до списків політичних партій та інших політичних об’єднань;

брати участь у громадських слуханнях, місцевих ініціативах;

вирішувати питання щодо електронних петицій і розподілу громадського бюджету;

бути обраними на посади депутатів міських, селищних рад та міських голів (виключно за письмовою згодою батьків або опікуна).

Автори законопроєкту пропонують частково змінити Виборчий кодекс і внести зміни у частині щодо реалізації пасивного виборчого права на місцевих виборах. Також наголошується, що при умові підтримання вказаного документу, є необхідність визначити чітку позицію суспільства щодо можливості брати участь у голосуванні з 16 років.

Відзначимо, що ініціаторами проєкту закону стали: представники партії "Голос" Роман Лозінський, Галина Васильченко та Володимир Цабаль; депутати від президентської "Слуги народу" Юрій Камельчук, Олександр Аліксійчук, Георгій Мазурашу, Дмитро Любота, а також представниця від групи "Довіра" — Лариса Білозір.

Нагадаємо також, як Телеграф писав про те, що в Україні роботодавцям хочуть заборонити звільняти вагітних жінок та породіль, які годують немовлят. Відповідний законопроєкт, в рамках якого розширять можливості працюючих українок, вже підтримали члени Кабінету міністрів.