Проти дискримінації вагітних: в Україні розширять можливості щодо праці жінок

В Україні вагітних жінок не звільнятимуть з роботи

Влада збирається покращити ситуацію в Україні у сфері захисту прав працюючих жінок. Зокрема, йдеться про робітниць, які збираються або вже стали матерями.

Як передає "Урядовий портал", відповідний законопроєкт, спрямований на "розширення економічних можливостей жінок", підтримали члени Кабміну на засіданні уряду у четвер, 2 грудня.

Згідно з оприлюдненою інформацією, роботодавці в Україні не матимуть права звільняти жінок, які є вагітними або пішли у відпустку, пов`язану з вагітністю та пологами.

Звільнення також забороняється й після повернення породіллі до робочого процесу. Заборона також поширюється на період вигодовування немовляти.

Так, відповідно до законопроєкту, за вагітними зберігатимуться гарантії щодо збереження робочих місць та середньої заробітної плати під час періоду, коли жінка проходить медичні обстеження, рекомендовані лікарем.

Також запропоновано удосконалення відпусток таким чином, аби це не позначилося на післяпологовій частині відпочинку породіллі.

"Реалізація законопроєкту покликана зміцнити систему гарантій захисту прав працюючих вагітних, породіль та жінок, які вигодовують дитину, батьків, які намагаються поєднати робочий процес із сімейними обовʼязками. Також, згідно документу, буде дозволено імплементувати певні міжнародні трудові стандарти у сфері охорони материнства", — йдеться в тексті, оприлюдненому прес-службою Уряду.

Нагадаємо також, як Кабінет міністрів України прийняв рішення щодо виділення 150 мільйонів гривень, які регіони витратять на придбання кисневих станцій, але гроші отримали не всі.