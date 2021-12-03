Против дискриминации беременных: в Украине расширят возможности труда женщин

В Украине беременных женщин не будут увольнять с работы

Власти собираются улучшить ситуацию в Украине в сфере защиты прав работающих женщин. В частности, речь идет о работницах, которые собираются или уже стали матерями.

Как передает "Урядовий портал", соответствующий законопроект, направленный на "расширение экономических возможностей женщин", поддержали члены Кабмина на заседании правительства в четверг, 2 декабря.

Согласно информации, работодатели в Украине не будут иметь права увольнять беременных женщин, или которые или ушли в отпуск, связанный с беременностью и родами.

Увольнение также запрещается и по возвращении роженицы в рабочий процесс. Запрет распространяется теперь и на период вскармливания ребенка.

Так, согласно законопроекту, за беременными будут сохраняться гарантии сохранения рабочих мест и средней заработной платы во время периода, когда женщина проходит медицинские обследования, рекомендованные врачом.

Также предложено усовершенствование отпусков таким образом, чтобы это не отразилось на послеродовой части отдыха роженицы.

"Реализация законопроекта призвана укрепить систему гарантий защиты прав работающих беременных, рожениц и женщин, которые растят ребенка, родителей, которые пытаются соединить рабочий процесс с семейными обязанностями. Также, согласно документу, будет позволено имплементировать определенные международные трудовые стандарты в сфере охраны материнства", — говорится в тексте, обнародованном пресс-службой Правительства.

Напомним также, как Кабинет министров Украины принял решение о выделении 150 миллионов гривен, которые регионы потратят на приобретение кислородных станций, но деньги получили не все.