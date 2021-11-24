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Уряд виділив 150 млн гривень на кисневі станції: хто не отримає жодної копійки

Автор
Наталія Чебан
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Киснева станція для коригування стану ковід-пацієнтів Новина оновлена 24 листопада 2021, 16:24
Киснева станція для коригування стану ковід-пацієнтів

Найбільше грошей урядовці розподілили між Дніпропетровщиною, Донеччиною та Хмельниччиною

Кабінет міністрів України прийняв рішення щодо виділення 150 мільйонів гривень, які регіони витратять на придбання кисневих станцій. Відповідна постанова була опублікована на Урядовому порталі у середу, 24 листопада. 

Згідно інформації, яку згодом на своїй сторінці в соцмережі надав премʼєр-міністр Денис Шмигаль, уряд має на меті регулярне посилення можливостей опорних медзакладів, тож вирішив затвердити порядок використання субвенції в областях та виділити гроші на закупівлю кисневих станцій.  

За наявною програмою регіони матимуть змогу збільшити кількість ліжкомісць забезпечених централізованою подачею кисню ковід-хворим. 

Після того, як постанова була опублікована, народний обранець Олексій Гончаренко оприлюднив додаток, згідно якого більшу кількість грошей, а це 11,5 мільйонів гривень, отримає Дніпропетровщина, по 10,7 мільйонів гривень Донеччина та Хмельниччина, а ось Черкаську область урядовці обділили і чомусь їй єдиній не дали жодної копійки.

Додаток до постанови
Додаток до постанови
Додаток до офіційного документу про встановлення кисневих станцій в “ковідних” лікарнях
Додаток до офіційного документу про встановлення кисневих станцій в “ковідних” лікарнях

Нагадаємо також, як експерт оцінив шанси тотального закриття України через коронавірус.

Теги:
#Кисень #Субвенція #Уряд #Covid-19
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