Укр

Правительство выделило 150 млн гривен на кислородные станции: кто не получит ни копейки

Автор
Наталия Чебан
Дата публикации
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Автор
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Кислородная станция для корректировки состояния ковид-пациентов Новость обновлена 24 ноября 2021, 16:24
Кислородная станция для корректировки состояния ковид-пациентов

Большую часть денег чиновники распределили между Днепропетровщиной, Донетчиной и Хмельнитчиной

Кабинет министров Украины принял решение о выделении 150 миллионов гривен, которые регионы потратят на приобретение кислородных станций. Соответствующее постановление было опубликовано на Урядовом портале в среду, 24 ноября.

Согласно информации, которую впоследствии на своей странице в соцсети предоставил премьер-министр Денис Шмигаль, чиновники планируют регулярно усиливать возможности опорных медучреждений, поэтому решили утвердить порядок использования субвенции в областях и выделить деньги на закупку кислородных станций.

По имеющейся программе регионы смогут увеличить количество койкомест обеспеченных централизованной подачей кислорода ковид-больным.

После того, как постановление было опубликовано, народный избранник Алексей Гончаренко обнародовал приложение, согласно которому большее количество денег, а это 11,5 миллиона гривен, получит Днепропетровщина, по 10,7 миллиона гривен — Донецкая и Хмельницкая области, а вот Черкасскую область чиновники обделили и почему-то ей единственной не дали ни копейки.

Приложение к постановлению
Приложение к постановлению
Приложение к официальному документу об установке кислородных станций в "ководных" больницах
Приложение к официальному документу об установке кислородных станций в "ководных" больницах

Напомним также, как эксперт оценил шансы тотального закрытия Украины из-за коронавируса.

Теги:
#Кислород #Субвенция #Уряд #Covid-19
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