Правительство выделило 150 млн гривен на кислородные станции: кто не получит ни копейки
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Большую часть денег чиновники распределили между Днепропетровщиной, Донетчиной и Хмельнитчиной
Кабинет министров Украины принял решение о выделении 150 миллионов гривен, которые регионы потратят на приобретение кислородных станций. Соответствующее постановление было опубликовано на Урядовом портале в среду, 24 ноября.
Согласно информации, которую впоследствии на своей странице в соцсети предоставил премьер-министр Денис Шмигаль, чиновники планируют регулярно усиливать возможности опорных медучреждений, поэтому решили утвердить порядок использования субвенции в областях и выделить деньги на закупку кислородных станций.
По имеющейся программе регионы смогут увеличить количество койкомест обеспеченных централизованной подачей кислорода ковид-больным.
После того, как постановление было опубликовано, народный избранник Алексей Гончаренко обнародовал приложение, согласно которому большее количество денег, а это 11,5 миллиона гривен, получит Днепропетровщина, по 10,7 миллиона гривен — Донецкая и Хмельницкая области, а вот Черкасскую область чиновники обделили и почему-то ей единственной не дали ни копейки.
Напомним также, как эксперт оценил шансы тотального закрытия Украины из-за коронавируса.
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