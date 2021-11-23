Укр

Полный локдаун? Эксперт оценил шансы тотального закрытия Украины из-за коронавируса

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публикации
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Локдаун в Украине Новость обновлена 23 ноября 2021, 08:38
Локдаун в Украине

Говорить о прохождении текущей волны коронавируса в нашей стране еще рано

Коронавирус в Украине не сбавляет оборотов и говорить о прохождении текущей его волны еще очень рано. В связи с этим возникает вопрос, ждать ли ухудшения эпидемической ситуации и какова вероятность нового полного локдауна.

Как рассказал в интервью "Новини.LIVE" руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко, о полном локдауне в Украине пока речи не идет, хотя такой сценарий также возможен.

По мнению эксперта, текущая волна COVID-19 в нашей стране еще не закончена и не идет речи об окончательной победе над ней. Ганиченко считает, что правительство будет следовать адаптивному карантину до тех пор, пока коронавирус будет контролируемым, то есть не будет региона, где 90% коек занято и не хватает кислорода.

В то же время, в Киевской школе экономики говорят, что смертность от коронавируса в Украине будет продолжать расти.

"По нашим подсчетам, даже с учетом осенней волны, количество умерших в Украине до конца года составит 92 тысячи человек (сейчас умерло более 81 тысячи человек, – ред)", — добавил Ганиченко.

Ранее неутешительный прогноз в отношении летальных исходов от коронавируса сделал врач Тарас Жиравецкий.

Также "Телеграф" сообщал, в чем заключается самая распространенная ошибка пациентов с коронавирусом.

Важно! Мнение о коронавирусе, отраженное в этом материале, является личным мнением эксперта и не является руководством к действию.

Советуем ознакомиться с рекомендациями ВОЗ для населения в связи с пандемией COVID-19. А также с информацией Министерства здравоохранения Украины о COVID-19 и вакцинации для пациентов и медиков.

Теги:
#Украина #Коронавирус #Covid-19 #Локдаун #Юрий Ганиченко
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