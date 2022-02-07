Комуністичне минуле та буржуйське сьогодення: чим живе колишній високопоставлений член забороненої КПУ Гайдаєв

У січні виповнилося 6 років з дати доленосного для України рішення – 12 січня 2016 року Вищий адміністративний суд України поставив крапку у забороні Комуністичної партії України, відмовивши комуністам у розгляді касаційної скарги з цього питання. І хоча сама партія була заборонена, її високопосадовці продовжують спливати в різних непривабливих історіях, пише видання "Апостроф".

Наприклад, прізвище одного з головних раніше комуністів – Юрія Гайдаєва – сьогодні вже мало хто згадає. Тим часом, колись він був цілим міністром охорони здоров'я в уряді Януковича (за квотою КПУ), і, схоже, міг допомагати організовувати різноманітні схеми з відмиванням грошей на медицині.

Наприклад, прізвище Гайдаєва засвітилося з махінаціями навколо заводу "Індар", який виробляє такий необхідний тисячам українців, хворих на діабет, інсулін. Нагадаємо, ЗМІ писали, що довгий час завод "кришували" комуністи, забираючи левову частину його прибутку, як відкати для фінансування своєї діяльності.

"Нахабне привласнення комуністами державного майна почалося ще десять років тому і досягло кульмінації, коли Гайдаєв став міністром. Грабіж серед білого дня супроводжувався істеричними криками: мовляв, "Індар" був, є і буде державним. Всі ці крики служили шумовим прикриттям темним справам колишнього директора Лазарєва, про які свого часу не писав лише лінивий. Прокуратура неодноразово порушувала кримінальні справи проти керівництва заводу, але завдяки "кришуванню" КПУ (відкат становив більше половини "лівака") Лазарєв завжди виходив сухим з води. Навіть тоді, коли нові технології, куплені за державні кошти, чомусь були зареєстровані… на самого Лазарєва", — так описував участь Гайдаєва у схемі кришування корупції на заводі сайт sprotiv.org.

Пізніше прізвище Гайдаєва виринало у зв'язку зі скандалом із закупівлями реніамобілів у приватної фірми, які так і не були поставлені. Тоді замість міністра охорони здоров'я Гайдаєва під суд пішов його підлеглий, голова ДП "Укрмедпостач". Сам же Гайдаєв вийшов сухим із води, нібито він нічого не знав про корупційні закупівлі.

Також у пресі можна знайти згадки про скандал із закупівлями апаратів ШВЛ (які сьогодні ой як у нагоді вітчизняній медицині). Під час перебування міністром Юрія Гайдаєва апарати тоді було закуплено по 300 тис грн, хоча, як стверджували фахівці , на той же період часу їх ціна становила близько 50 тис грн. У результаті в парламенті було створено ТСК з вивчення корупційних закупівель МОЗ, втім, про якісь відчутні результати її роботи годі й говорити.

Зате, схоже, були результати, і дуже непогані, для самого голови МОЗ Гайдаєва. У 2011 році, коли Гайдаєв вже був народним депутатом, на УП вийшла стаття з досить показовою назвою — "Справжні комуністи обирають "Порше" . Головним її героєм став саме Юрій Гайдаєв, якого журналісти зловили, коли він сідав в автомобіль, вартістю за 100 тисяч доларів.

Спочатку він спробував відхреститися від автомобіля, заявивши, "він не мій". Проте журналісти з'ясували, що машину таки його й була купилена сім'єю Гайдаєва у фірмовому салоні, де ціни завжди "кусаються", в 2010. Напевно довго збирав. Тобто під час економічної кризи, коли патрон Гайдаєва, прем'єр-міністр, закликав співгромадян "не нити", а брати в руки лопати та самостійно добувати собі продовольство. Юрій Гайдаєв, за чутками, і зараз продовжує їздити на найкращих автомобілях, пересівши на новий позашляховик Мерседес, і це при тому, що він жодного дня не займався бізнесом, як це можливо?

Схоже, що "зароблених" на державі грошей у Гайдаєва вистачало і на оплату своїх політичних амбіцій. У 2012 році його впіймали на підкупі виборців у Вінницькій області.

А чим сьогодні займається "скромний міністр" Гайдаєв? Відстоює права трудящих? Працює лікарем?

Дива не сталося. Схоже, що він періодично " підробляє", віджимаючи у конкурентів майно на користь свого сімейного бізнесу. Один із таких епізодів стався у 2017 році, коли екс-комуніста пов'язали з бригадою озброєних людей, які прийшли до бізнесменів вимагати грошей.

А ось у якому скромному "будиночку" на Осокорках у Києві, з грандіозним "шумопридушуючим" парканом, повідомляють наші джерела, сьогодні живе Гайдаєв.

Напевно, щоб не бачити і не чути, що відбувається у простих людей. Крім столичного будинку, у нього ще є і особняк на 600 квадратних метрів у Козині, в елітному котеджному містечку Золоті Ворота, де вартість такого будинку може перевищувати 2 млн доларів.

Проте, за даними нашого видання, останнім часом в Україні Гайдаєву все більш некомфортно жити. Наші джерела повідомляють, що він все частіше насолоджується заслуженим "комуністичним спокоєм" в особистій квартирі на березі моря у Франції. А коли хочеться зміни клімату, повідомляють джерела, вирушає в особистий будинок на острів Кріт. А гроші Гайдаєв, у кращих традиціях комуністів, судячи з усього, тримає у швейцарському банку.

Ось так сьогодні живуть комуністи, чиєю ідеологією завжди була "турбота про простий народ". У величезних маєтках, із крутими машинами, з мільйонними рахунками у банках. На щастя, зараз брехливість їхньої натури вже стала явною. Як і брехливість самої комуністичної ідеології. І це дає надію, що знову в нашій країні "червона пліснява" вже не пройде.