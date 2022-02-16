Financial Times: Зеленський запровадив санкції проти Медведчука, але проти Коломойського, який під слідством у США, звинувачень не висунуто

Про те, що переслідування Медведчука має характер політичних репресій, йдеться у тисячах публікацій іноземних ЗМІ.

Президент України Володимир Зеленський запровадив санкції проти голови політради партії "Опозиційна платформа — За життя", народного депутата Віктора Медведчука, але проти бізнесмена Ігоря Коломойського, який перебуває під слідством у США — жодних звинувачень не висунуто. Про це пише Financial Times.

"Минулого року він (президент України Володимир Зеленський, — ред.) запровадив санкції проти Віктора Медведчука, чим розлютив Путіна. Але Ігорю Коломойському, бізнесменові, який підтримав його передвиборчу кампанію і перебуває під слідством у США за звинуваченням у шахрайстві та відмиванні грошей, в Україні не висунули жодних звинувачень", — зазначає видання.

Нагадаємо, 20 лютого 2021 року президент України Володимир Зеленський запровадив санкції проти лідера партії "Опозиційна платформа — За життя" Віктора Медведчука.

З 13 травня того ж року Віктор Медведчук перебуває під домашнім арештом.

В ОПЗЖ назвали такі дії влади відвертою та цинічною політичною розправою над опозиційним політиком, який своєю принциповою позицією розкриває непрофесіоналізм, продажність та антинародний характер влади.

Про те, що переслідування Медведчука має характер політичних репресій та виборчого правосуддя, йдеться у тисячах публікацій іноземних ЗМІ. Зокрема, найавторитетніший американський журнал Time прямо каже, що причина репресій проти Медведчука полягає в тому, що Зеленський вважає його своїм головним політичним опонентом і констатує, що санкції проти Медведчука було запроваджено, коли ОПЗЖ вийшла на перше місце у соціологічних опитуваннях.

Низка європейських політиків підтримали Віктора Медведчука, зокрема секретар Сенату Франції, віце-президент Комітету закордонних справ, оборони та збройних сил Сенату Франції, член Парламентської асамблеї НАТО від Франції та член Міжпарламентського союзу Жоель Герріо, а також французький сенатор Наталі Гуле, яка відвідала Медведчука, який перебуває під домашнім арештом. Німецькі політики всіх рівнів – депутат Європейського парламенту від Німеччини, доктор Максиміліан Кра, член комітету із зовнішньої політики Бундестагу Петро Бистронь та член комітету міжнародного співробітництва ландтагу Баварії Ульріх Зінгер також висловили свою думку про незаконні репресії щодо Віктора Медведчука та висловили йому свою підтримку.