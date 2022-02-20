Політолог Давидюк - німцям: "не будуйте стін між Україною та Європою"

Відомий політичний експерт Микола Давидюк відреагував акцією під посольством Німеччини в Києві на заяву Анки Фельдгузен про відсутність юридичних зобов’язань для учасників Будапештського меморандуму. На меморіальній частині Берлінського муру він розмістив плакат з поцілунком Гонекера та Горбачова.

"Це не відчай, не агресивний вандалізм, а типове нагадування Німеччині, що вони двічі у минулому столітті були у нашій ситуації. Вперше, коли їх розділили збудувавши Берлінську стіну, вдруге, коли цинічно намагались ззовні тиснути та принижувати.

Це — відповідь на заяву пані Посол, що мовляв РФ та Захід можуть не виконувати Будапешт та не гарантувати нам безпеку, як це було обіцяно в 1994 році", — пояснив він в дописі на Facebook.

Також Давидюк додав, що в разі відсутності предметних гарантій безпеки Україна має право захищатися від російської агресії, в тому числі за допомогою ядерної зброї.

"Коли Світ не простягає нам руки колективної безпеки, коли Будапешт як формат не гарантує цілісності, Україна не шукає інструментів покірності, як цього хоче збочена некрофільська уява Путіна та ситий, пасивний Захід. Україна шукатиме засоби спротиву. І як вчора говорив Президент Зеленський, таким існтрументом може стати ядерна зброя. І як показує виступ, спроба ще й буде законною",- резюмував політолог.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський під час виступу на Мюнхенській конференці заявив, що Київ ініціює консультації щодо Будапештського меморандуму з країнами-підписантами.