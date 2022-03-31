Скоро більшість росіян намагатимуться приховати своє справжнє походження

Російській делегації, яка планує взяти участь у Міжнародному авіасалоні "Євразійське авіашоу-2022" у Туреччині, рекомендують змінити лінію поведінки. Через підвищену агресію до росіян на тлі війни в Україні учасників команди просять "поводитися гідно" і "намагатися не демонструвати свою приналежність до росії".

Документ від представника "Ростеху" опублікували 31 березня у Головному управлінні розвідки України.

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Турецька сторона підприємства вирішила попередити колег із рф про те, що їх, власне, в Анталії може чекати дуже нерадісна зустріч.

Серед "небезпек", які чекають на росіян у Туреччині, позначені не лише переселенці з України, а й кримські татари, антиросійськи налаштовані чеченці, ісламські екстремісти і навіть працівники спецслужб Великобританії та США.

Словом, у "попередженні" змішали всіх і одразу, проте це вкотре демонструє, що росіянам справді не раді у дуже багатьох країнах світу. Все тому, що їхня країна тепер для більшості асоціюється з невиправданою агресією та новим проявом фашизму.

Людям, які прибудуть до участі в авіашоу з боку "Ростеху", пропонують не організовувати власний стенд, а обійтися лише наявністю делегації. Її члени мають поводитися дуже ввічливо та акуратно, а також не показувати російську символіку і за можливості не говорити про те, громадянами якої країни вони є.

На думку агентів української розвідки, таке ставлення світу до росіян лише початок. У вільних країнах представників Росії уже незабаром просто не захочуть бачити.

У цей час від кривавого диктатора володимира путина починають відвертатися навіть найближчі союзники-терористи. У невизнаній псевддержаві Південна Осетія частина бойовиків, які виїхали в Україну для виконання завдань із підтримки росармії, за кілька днів повернулася додому. Люди просто не хочуть гинути через дурні ідеї диктатора.