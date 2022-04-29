Війна прийде на територію росії: чіткий прогноз від Подоляка

Кількість вибухів на складах зі зброєю лише збільшуватиметься.

російська федерація сама перенесе бойові на свою територію. Інциденти з вибухами на складах зі зброєю та нафтобазами продовжуватимуться.

Таку думку висловив радник глави офісу президента Михайло Подоляк в інтерв’ю "Радіо Свобода".

"Вони вважали, що ця війна десь там відбувається, а ми тут сидимо – шампанське, ікра і так далі, – розмірковуємо, ходимо у гості, тусуємось у нічних клубах. Але інтенсивність бойових дій, яку сьогодні демонструє Російська Федерація, вона однозначно перенесе бойові дії на територію Російської Федерації. Це ж зрозуміло", — сказав Подоляк.

Радник вважає, що росіяни самі собі влаштовуватимуть провокації.

"І не важливо, хто там буде воювати. Можливо, вони будуть там провокації свої створювати, можливо, вони будуть підривати…

Безумовно, такі ексцеси на базах ГСМ, на складах зі зброєю будуть тільки збільшуватись. Навіть, якщо Україна не буде до цього дотичною, безумовно, ми будемо з інтересом за цим спостерігати, як падає велика і потужна російська вертикаль влади", — підкреслив він.

Зазначимо, раніше Михайло Подоляк, який є членом української переговорної делегації, розповів, коли можуть відбутися переговори президента України Володимира Зеленського та російського диктатора володимира путіна.