У Пентагоні назвали, як сильно армія росії відстає від планів путіна

Чого Кремль захоче зрештою досягти, поки що не зовсім зрозуміло

У Міноборони Сполучених Штатів упевнені, що російський кривавий диктатор володимир путін "відстає" у своєму графіку передбачуваного завоювання Донбасу мінімум на 14 днів. Незважаючи на додаткове перекидання сил на схід України, окупаційні війська зазнають величезних втрат завдяки відчайдушному опору ЗСУ.

Про це йшлося на закритому брифінгу Пентагону одного з високопосадовців 10 травня, передає "Радіо Свобода".

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Згідно з повідомленнями американської розвідки, путіну добре відомо, що можливості російської армії постійно обмежуються і зменшуються. Навіть у плані артилерійських боїв загарбники починають відверто програвати.

"путін не досяг жодної з основних цілей, — зазначають у Міноборони США. — Маріуполь досі не захоплений. Опір "Азовсталі" триває. Ми б зараз оцінили, що він відстає на два тижні від того, на яких позиціях хотів би бути на Донбасі та на півдні".

Спрогнозувати точний розвиток ситуації в Пентагоні не готові. При цьому наголошується, що українці явно не відступлять від оборони рідної країни, а чи відступить путін і від чого саме — невідомо.

"Ми не знаємо, чи хоче він просто контролювати Донбас і оголосити перемогу, чи хоче використовувати цей контроль для подальших атак", — стверджують американці.

Тим часом, мабуть, відчуваючи швидкий провал у війні, окупанти починають лютувати по всій активній лінії фронту. Так, наприклад, на Луганщині в результаті боїв було знищено водоканал, що призвело до втрати доступу до питної води у близько мільйона людей по регіону.

Також дістається ще одній східній області — Харківській. Тут регулярно точаться серйозні битви, проте ЗСУ успішно відбивають атаки ворога та відвойовують нові населені пункти. Більше того, знищена захисниками техніка горить особливо яскраво.