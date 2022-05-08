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Окупанти залишили мільйон людей без води на Донбасі: подробиці

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Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Сергій Гайдай розповів про ситуацію в області Новина оновлена 08 травня 2022, 22:48
Сергій Гайдай розповів про ситуацію в області

Росіяни знищують Донбас та його мешканців

Російські загарбники знищили Попаснянський водоканал у Білогорівці (Луганська область), через що у регіоні без води залишилося близько мільйона людей.

Про це у неділю, 8 травня, розповів на ТБ голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

Гайдай повідомив, що водоканал фактично припинив своє існування. Відновити пошкоджену інфраструктуру неможливо, доки не завершаться бойові дії. Глава ОВА зазначив, що на ремонт навіть у мирний час знадобляться місяці. Повідомляється, що близько мільйона людей залишилося без води. Примітно, що через знищення Попаснянського водоканалу водопостачання буде відсутнє і на частині окупованої ще з 2014 року території.

Гайдай додав, що стаціонарні цистерни з питною водою встановлені в Лисичанську та Сєверодонецьку, а до інших населених пунктів воду поки що підвозять пересувними ємностями.

Також голова ОВА розповів, що окупанти обстріляли "дорогу життя" — трасу Лисичанськ-Бахмут.

Раніше повідомлялося, що ЗСУ зробили тактичний відступ на Луганщині в районі Попасної.

Нагадаємо, росіяни 7 травня завдали авіаудару по школі в Білогорівці, де знаходилися люди.

Теги:
#Україна #Росія #Війна з Росією
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