АРМА досі жодного разу не доручали в управління активи осіб, пов’язаних з рф, - Железняк

Нардеп підкресив, що відповідь АРМА більше схожа на відписку

Попри гучні заяви про накладення санкцій на осіб, які пов’язані з російським режимом, наразі невідомо про випадки націоналізації активів цих осіб в Україні.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк ("Голос"), посилаючись на відповідь Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА).

"Щодо питань націоналізації майна осіб, пов’язаних з рф. Отримав відповідь від АРМА. Відповідь звичайно більше схожа на відписку, але є хоча б якісь деталі.

Виявляється що, поки відсутні випадки доручення Кабміну здійснення АРМА заходів, повʼязаних із тимчасовим управлінням активами, які підлягають стягненню в дохід держави як санкції, але з 24.02.2022 року до АРМА надійшло понад 280 ухвал про передачу арештованих активів, з них понад 200 — щодо передачі активів, арештованих у кримінальних провадженнях, повʼязаних з агресією росії", — написав Железняк у Telegram.

Зазначимо, що 10 листопада Уряд уповноважив АРМА розшукувати активи заборонених в Україні політичних партій. Зокрема й тих, які проводили проросійську політику та просували кремлівські наративи.

Ще раніше ми розповідали, якими методами російські олігархи рятують свій український бізнес від націоналізації на користь держави. І способи, варто визнати, не надто оригінальні, але чомусь дієві.