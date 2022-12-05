АРМА до сих пор ни разу не поручали в управление активы лиц, связанных с рф, — Железняк

Нардеп подчеркнул, что ответ АРМА больше похож на отписку

Несмотря на громкие заявления о наложении санкций на лица, связанные с российским режимом, неизвестно о случаях национализации активов этих лиц в Украине.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк ("Голос"), ссылаясь на ответ Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами (АРМА).

"О вопросах национализации имущества лиц, связанных с рф. Получил ответ от АРМА. Ответ обычно больше похож на отписку, но есть хоть какие-то детали.

Оказывается, пока отсутствуют случаи поручения Кабмина осуществления АРМА мер, связанных с временным управлением активами, подлежащими взысканию в доход государства как санкции, но с 24.02.2022 года в АРМА поступило более 280 решений о передаче арестованных активов, из них более 200 — относительно передачи активов, арестованных в уголовных производствах, связанных с агрессией россии", — написал Железняк в Telegram.

Отметим, что 10 ноября правительство уполномочило АРМА разыскивать активы запрещенных в Украине политических партий. В том числе и тех, кто проводил пророссийскую политику и продвигал кремлевские нарративы.

Еще раньше мы рассказывали, какими методами российские олигархи спасают свой бизнес от национализации в пользу государства. И способы, следует признать, не слишком оригинальны, но почему-то действенны.