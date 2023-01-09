Мери проти регулювання держдопомоги, якого вимагає ЄС – заява

Асоціація міст виступає проти законопроєкту 5648

Асоціація міст України виступила проти ухвалення проєкту закону 5648 про державну допомогу суб’єктам господарювання, який є частиною Державної антикорупційної програми, а також частиною програми з інтеграції українського законодавства із законодавчим полем Європейського союзу. Про це йдеться в заяві АМУ, оприлюдненій на сайті організації.

З відповідним зверненням про необхідність відхилити законопроєкт Асоціація звернулась до фракцій і груп парламенту.

Зокрема, мерів міст не влаштовує, що законопроєкт передбачає розширення повноважень Антимонопольного комітету з контролю за витратами з місцевих бюджетів, суб’єктами господарювання, які сплачують місцеві податки та збори не за максимально можливими ставками таких податків, а також підприємствами критичної інфраструктури, які надають послуги водопостачання та водовідведення, теплопостачання у випадках відшкодування їм різниці в тарифах.

"Новому адміністративному і податковому тиску пропонується піддати мільйони комунальних і приватних суб’єктів господарювання та підприємців", — сказано в повідомленні. При цьому в АМУ вважають, що контролю з боку Рахункової палати, Державної податкової служби, а також Нацкомісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг у відповідних сферах уже достатньо.

Нагадаємо, що законопроєкт 5648 було розроблено спільно європейськими експертами та експертами Антимонопольного комітету України, аби привести українське законодавство у сфері державної допомоги у відповідність зі стандартами ЄС, а ще – удосконалити правове регулювання в цій сфері з метою ефективного функціонування системи контролю і моніторингу держдопомоги.

"Законопроєкт розроблений з метою приведення національного законодавства у відповідність із правилами контролю і моніторингу державної допомоги, що закріплені Угодою про асоціацію між Україною та ЄС", — йдеться у висновку Мінекономіки на запит Нацагентства з запобігання корупції.

Профільний комітет рекомендував прийняти документ за основу в першому читанні.

"Проєкт Закону наблизить до законодавства ЄС у сфері державної допомоги, позитивно вплине на функціонування системи моніторингу і контролю державної допомоги в Україні, спростить правозастосування як для органів державної влади, так і для суб’єктів господарювання, а також дозволить зосередити увагу країни на більш масштабних і складних справах державної допомоги, які дійсно впливають на торгівлю з ЄС", — відзначають в АМКУ.