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ЗМІ згадали, як новий голова Київської ОДА Кравченко незаконно відкрив справу проти Олени Шуляк

Автор
Дмитро Романов Дмитро Романов
Дата публікації
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Автор
Новий голова Київської ОДА Руслан Кравченко Новина оновлена 11 квітня 2023, 19:05
Новий голова Київської ОДА Руслан Кравченко. Фото Офіс генпрокурора

Руслан Кравченко раніше "засвітився" неправомірними діями щодо нардепа

Новий голова Київської ОДА Руслан Кравченко причетний до відкриття кримінальної справи проти народної депутатки Олени Шуляк, фактично, прокурор тоді діяв в порушення всіх норм українського права, адже народний депутат — це підслідність НАБУ, а порушити справу може генеральний прокурор. Про це пише інтернет-видання "Дело" з посиланням на пост активіста та блогера Володимира Бондаренка у мережі Фейсбук.

"Цікавий штрих до біографії Руслана Кравченка: минулого року він потрапив під роздачу за відкриття кримінальної справи щодо нардепа Олени Шуляк. Дуже цікавим був кейс і досі не було зрозуміло, хто організував наїзд на Шуляк повз генпрокурора та НАБУ, а тепер ось трохи прояснилося, цікаво, що "підсвічування" справи почалося з сайтів Льовочкіна, які поширили витяги з ЄРДР. Нагадаю, при янику фірташісти контролювали область, та й при пороху через свого спільника москаленку, а тепер ось вирішили повернутися", — пише Володимир Бондаренко.

За його словами, зараз "фірташисти" повертають контроль над Київською областю.

"Кравченко працював у військовій прокуратурі під керівництвом Анатолія Матіоса (заступ Льовочкіна з погонів при Януковичі). Інший шеф Кравченка – перший заступник Матіоса – Володимир Жербицький отримав частку у фірмі Юрія Бойка – ТОВ "Трускавецькі лікувальні води", після того як не посадив Бойка у справі про зріджений газ Курченка. Дружина Кравченка — Шкробанець Олена Ігорівна була помічницею Федоряка Геннадія Дмитровича — голова правління ПАТ "Чернівцігаз" (Фірташ) та нардеп від ПР за квотою Фірташа. Тесть Кравченка — Шкробанець Ігор Дмитрович — був начальником облздороввідділу Черновецької ОДА при Папієві (чистий фірташист)", — розповів Володимир Бондаренко.

Нагадаємо, 10 квітня президент Володимир Зеленський призначив на посаду голови Київської ОДА Руслана Кравченка. У ЗМІ повідомили, що У 2023 році Кравченко брав участь в конкурсі на посаду керівника Національного антикорупційного бюро. Комісія з відбору кандидатів до НАБУ визнала Кравченка недоброчесним.

Теги:
#Глава #Київська ОДА #Олена Шуляк