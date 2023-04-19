Уряд має заборонити імпорт молочної продукції з Польщі — Спілка молочних підприємств України

СМПУ пропонує запровадити ці заходи на період дії заборони ввезення українських молокопродуктів до Польщі

Спілка молочних підприємств України вимагає від Уряду заборонити імпорт молочної продукції з Польщі, залишивши лише дозвіл на транзит до Молдови. СМПУ пропонує запровадити ці заходи на період дії заборони ввезення українських молокопродуктів до Польщі. Про це йдеться у заяві СМПУ.

СМПУ заявила про розчарування результатами міжурядових українсько-польських переговорів 21 квітня, оскільки вони не змінюють ситуацію із забороною молочного експорту.

"Ми вважаємо, що дана ситуація повинна показати, як Україна може відстоювати свої інтереси, відзначив виконавчий директор СМПУ Арсен Дидур. — Маючи позитивне сальдо в торгівлі молочними продуктами з Україною, Польща пішла на такий крок, не звертаючи увагу на позицію Брюселя, захищаючи свого фермера. Ми повинні брати з них в цьому приклад як для захисту свого, так і для самоповаги. А так ми радіємо, що нам ще залишили транзіт, який вони заборонити і не могли. Ми можемо їм також залишити транзит на Молдову. І це чесно буде в наших двосторонніх відносинах. В цьому питанні нас підтримує і Європейська молочна асоціація (EDA) зі штаб-квартирою в Брюселі, і з розумінням ставляться польскі колеги. Бо це чесно".

СМПУ у своїй заяві нагадала, що рішення про обмеження торгівлі може ухвалювати тільки Єврокомісія.

Уряд Польщі з метою захисту внутрішнього ринку запровадив заборону на поставки української агропродукції на період з 15 квітня до 30 червня.