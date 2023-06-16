У Сенаті Франції заявили, що Росія підірвала Каховську ГЕС з метою зриву контрнаступу ЗСУ

Підрив Росією греблі Каховської гідроелектростанції є військовими злочином, спрямованим на зрив контрнаступу Збройних Сил України. Такий крок з боку РФ демонструє страх путінського режиму та готовність йти на будь-які злочини з метою уникнення власної поразки.

Про це у коментарі Guildhall заявив французький сенатор, член комітету Сенату Франції з оборони та міжнародних відносин Гійом Гонтар.

"Підірвавши греблю Каховської ГЕС у Херсонській області, Росія вчинила черговий військовий злочин. Побоюючись українського контрнаступу, російські військові боягузливо поставили під загрозу життя тисяч мирних жителів у цьому регіоні, явно нехтуючи міжнародним військовим правом. Крім цієї гуманітарної та екологічної катастрофи, російська армія бомбила населення під час його евакуації, що було актом найвищого варварства", — заявив французький сенатор.

"Це порушення законів війни показує, що Путін готовий на будь-які звірства, щоб уникнути військової та політичної поразки. Його імперіалістичне бачення знайшло відображення в загибелі багатьох безневинних життів. Світ не забуде цих злочинів, скоєних в Україні, а винні постануть перед Міжнародним кримінальним судом" , — підсумував Гійом Гонтар.

Підрив росіянами Каховської ГЕС спричинив рішучу реакцію парламентарів у провідних країнах Європи. Політики вимагають поставити Україні далекобійні ракети та авіацію для якнайшвидшого успіху української контрнаступальної операції, виключити РФ з ООН, а також конфіскувати та використовувати російські активи для відшкодування збитків.

Так, депутат румунського парламенту від партії "Союз порятунку Румунії" Кателін Теніце заявив, що відповіддю на підрив Росією Каховської гідроелектростанції має стати виключення Росії із Ради Безпеки Об'єднаних Націй.

Також у німецькому Бундестазі, член комітету з міжнародних відносин Родеріх Кізеветтер, коментуючи підрив росіянами дамб на шляху української контрнаступальної операції, закликав егайно поставити Україні бойову авіацію та далекобійні ракети, включаючи німецькі Taurus та американські ATACAMS.

У свою чергу, у парламенті Великобританії, член Палати Лордів Мехнад Десаї, коментуючи підрив росіянами річкових дамб на шляху контрнаступу Збройних Сил України в Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях, виступив за створення міжнародної коаліції із забезпечення України далекобійними ракетами з метою якнайшвидшого окупації.