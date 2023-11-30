Хвороблива некомпетентність нардепки Безуглої несе загрозу для держави — Юрій Гудименко

Некомпетентні політики не мають права втручатися у справи військових задля самопіару, адже це ставить під загрозу подальший розвиток війни. Історія з публічним нападом на Головнокомандувача ЗСУ повинна закінчитися на кримінальному провадженні щодо Мар'яни Безуглої, щоб попередити масштабування заразного прикладу.

Про це ветеран і голова ГО "Українське об’єднання "Мрія" Юрій Гудименко заявив під час презентації своєї книги "Історії та війни" в Ужгороді. Він нагадав, що цього тижня звернувся до СБУ з вимогою відкрити кримінальне провадження проти народної депутатки Мар'яни Безуглої за розголошення держтаємниці.

"Від народних депутатів України зараз вимагається одна річ — не шкодити. Давайте до кінця повномасштабного вторгнення ви не будете заважати. Пані Безугла шкодить — я в цьому впевнений. Ця людина трагічно некомпетентна настільки, що у статусі заступника голови комітету з оборони плутає, чим займається Міністерство оборони та Генштаб. Її некомпетентність уже хвороблива. Є таке поняття "вікно Овертона", коли ти привідкриваєш якусь можливість, робиш вікно ширшим і те, що здавалося цілком нездійсненим, стає можливим і прийнятним. До прикладу, зараз нереальним здається повернення до політичного процесу: вибори, ток-шоу, білборди, всі поливають один одного брудом. Проблема полягає в тому, що це скоріш всього вб'є нашу країну", — наголосив Юрій Гудименко.

За словами військового, якщо захисники почнуть з'ясовувати, за яку партію хто голосує, а генерали обиратимуть партії, а не військові стратегії, — це загроза для країни. Коли некомпетентні та нефахові політики починають втручатися у справи військових, то це привідкриває "вікно Овертона".

"Якщо політика повертається тоді, коли не потрібна, вона шкодить. Саме тому я сподіваюся, що, по-перше, Мар’яну Безуглу викинуть з фракції, по-друге, до неї прийде СБУ. Деякі політики хочуть привернути до себе увагу за будь-яку ціну, навіть якщо ціна — перемога у війні. Я сподіваюся, що все закінчиться на Безуглій, щоб за нею не потягнулися інші. Адже так прославитися зараз найлегше. Це класична логіка: щоб про тебе говорили, треба йти проти течії. Всі підтримують армію, а ти демонстративно на неї плюєш. Маю надію, що це не масштабується, втім цей приклад може бути реально заразний і його також потрібно буде виправляти", — підкреслив Юрій Гудименко.