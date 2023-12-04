"Можливостей все менше, але…": прем'єр Чехії зробив обнадійливу заяву щодо надання зброї Україні

До уваги взяли нинішій стан справ

Чехія продовжуватиме надавати Україні військову допомогу в координації з західними партерами. І це попри те, що на чеських складах армії скоротилася кількість озброєнь, які можна було б відправити нашій країні.

Таку заяву зробив премʼєр-міністр Чехії Петр Фіала на пресконференції у Відні. Відео публікує ORF-TVthek.

"Дійсно на наших складав все менше й менше запасів (зброї — ред.). Але нас є можливість для продовження допомоги Україні у військовій галузі, завдяки нашій сильній оборонній промисловості", — заявив прем'єр.

Петр Фіала додав, що Чехія входить у те коло країні, які одні з перших почали надавати допомогу Україні у війні, яку розпочала проти неї росія. Тому Прага й надалі надаватиме військову підтримку Україні в координації із західними партнерами.

Чеський премʼєр-міністр залишив поза увагою про яку саме допомогу йдеться, але наголосив, що військова підтримка України матиме різноманітний характер, зокрема, з урахуванням зими, яка вже настала.

Раніше "Телеграф" писав, що Чехія знайшла альтернативу, яка дозволить продовжити допомагати Києву. Уряд почне надавати чеським виробникам зброї експортні ліцензії на постачання озброєння в Україну – а замовлення на продукцію збройових заводів будуть робити уряди країн-партнерів.