Утеплення вікон плівкою: плюси та мінуси, як зробити самому (відео)

Поводитися з матеріалом досить просто, але є нюанси

Утеплення вікон до зими — актуальне питання восени і є багато способів, як це зробити. Більшість з них включає роботу з віконними рамами, місцями прилягання скла і укосами, але через саме скло також відбуваються тепловтрати. Спеціально, щоб їх мінімізувати придумали термозберігаючу плівку для утеплення вікон.

Сайт "Будмайстер" зазначає, що в приміщенні вдається зберегти 90% тепла, а також це робить міцніше саме скло. Така приємна "побочка" актуальна у воєнний час. Але, крім позитивних моментів, є й недоліки.

Як наклеїти термозберігаючу плівку

Робити таку роботу можна самостійно, спираючись на інструкцію виробника. Важливо добре підготувати вікно, змивши зі скла бруд та жир. Працювати з плівкою потрібно акуратно, адже потрапляння вологи та бруду погіршує її якість. Насамперед потрібно визначити якою стороною клеїти. Якщо зробити це неправильно – ефекту не буде. Сторона з металічним блиском є електропровідною, її потрібно кріпити до вікна.

Плівка з припусками 2-3 см кріпитися на раму на двосторонній скотч, а потім за допомогою фена розрівнюється, буквально прилипаючи до скла.

У чому недоліки термозберігаючої плівки

Хороші якості плівки визначають її недоліки. Те, що вона влітку не пропускає сонячні промені (ультрафіолет) у приміщення, може призвести до прохолоди міжсезоння, а також пошкодити домашнім рослинам. Також через те, що плівка не пропускає частину хвиль, може погіршуватися прийом мобільного зв’язку.

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Перед тим як наклеїти плівку на вікна рекомендують утеплити всі щілини — "Телеграф" розповідав, як це зробити своїми руками. Нагадаємо, опалення у квартирах українців включатимуть після того, як температура опуститься нижче 8 градусів і протримається кілька днів.