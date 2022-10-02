Фен, пилосос та кондиціонер: як обігріти квартиру допоможе побутова техніка

Опалювальний сезон цієї зими буде холоднішим і коротшим, тому незвичні лайфхаки для зігрівання обов’язково знадобляться

Багато українців вже працюють над тим, щоб максимально просто обігріти квартиру в холодну пору року. Хтось приділяє особливу увагу вікнам, утеплюючи їх на зиму, хтось більш уважний до вхідних дверей, через які на вулицю виходить чимало тепла. Втім, сьогодні ми поділимося декількома екзотичними способами збереження тепла в будинку, для чого знадобиться задіяти електричні побутові прилади, які є в будинку. Зігрітися за низьких температур потужно за допомогою всього трьох речей — кондиціонера, пилососа або фена.

Як пише "Техзнаток", всі ці прилади об'єднує той факт, що вони здатні генерувати гаряче повітря. Особливим "утеплювачем" аж для всього житла вони не стануть, але в окремій кімнаті температуру підвищити зможуть.

Кондиціонер

Із ним найзрозуміліше: у багатьох нинішніх моделях існує функція, що дозволяє не лише охолоджувати, а й нагрівати повітря. Втім, подібний спосіб нормально працюватиме лише поки температура на вулиці не опустилася нижче за 5 градусів тепла. У люті морози слабкий обігрів за допомогою кондиціонера не буде порятунком.

Фен

Фактично фен за принципом роботи можна "класифікувати" як невеликий обігрівач. Звичайно ж, ми використовуємо його тільки для волосся (деякі — для сушіння одягу), але і "підпрацювати" для збереження тепла в кімнаті він також може. Для цього зробіть халабуду з ковдр і увімкніть у ній фен. Невеликий простір швидко наповниться гарячим повітрям, а тканина довкола допоможе йому довше затриматися. Однак в цьому випадку варто бути особливо обережним з корпусом приладу, що нагрівається: не використовуйте фен занадто довго, щоб уникнути пожежонебезпечної ситуації.

Пилосос

Якщо у вашій кімнаті не дуже тепло, почніть прибирання! Як би смішно це не звучало, але процес роботи пилососа в приміщенні із зачиненими дверима може допомогти підняти в ньому температуру. Це цілком реально, адже під час роботи пилососа із заднього боку корпусу виходить нагріте повітря. У випадку, коли двері зачинені, а кімната не надто велика, це може допомогти трохи її прогріти. Не варто забувати і про те, що під час руху кімнатою з пилососом ви розминаєте власні м’язи, що сприяє вже вашому особистому зігріванню.

До речі, стежте за фільтрами в пилососі: якщо вони забиті пилом, то замість блаженного тепла ви "насолоджуватиметеся" ще й запахом пилу.

Важливо! Щоб усі способи, наведені вище, могли показати хоч якусь ефективність, мінімізуйте втрати тепла. Звідки в будинку найчастіше надходить холод, "Телеграф" уже розповідав раніше.

Також ми писали про те, як обігріти квартиру може допомогти звичайна ванна.