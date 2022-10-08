Без переплат і вистачить надовго: скільки та якої їжі треба купити на зиму

Що має бути в коморі на випадок перебоїв із постачанням

Через повномасштабне російське вторгнення українцям обіцяють важку зиму, а тому не дивно, що жителі нашої країни почали особливо ретельно готуватися до холодного сезону. У тому числі й формуючи запаси продуктів харчування на випадок перебоїв із постачанням.

Як розповіла нутриціолог Ганна Пархоменко для ICTV, може виникнути спокуса змістити всі товари з полиць магазинів, проте робити це не варто. Натомість запас треба сформувати так, щоб його вистачило надовго, але при цьому не викидаючи зайві гроші.

Вона дала рекомендації про те, чого і скільки треба купити, щоб почуватися впевнено. Їжі зі списку нижче має вистачити на місяць, а формувати більш довгострокові запаси немає сенсу. Список можна коригувати виходячи з кількості осіб у сім’ї та особистих переваг:

Картопля до 5 кг. Може здатися, що це зовсім небагато, проте у формуванні довгострокового запасу варто віддати перевагу крупам, оскільки вони зберігаються довше;

Макарони достатньо буде взяти близько 1-2 кг;

Супи та локшина швидкого приготування є незамінними продуктами для таких запасів, проте 10-20 пачок буде достатньо;

Мигдаль та волоські горіхи по кілограму;

Сухофрукти, які можна зберігати без холодильника. Досить і 0,5-1 кг;

Консерви — 10 банок печінки тріски, 10 банок шпротів, 5 банок тунця в маслі або у власному соку, по 5 банок кукурудзи та горошку, по 1-2 кг консервованих огірків та помідорів;

Крупи важливо взяти за кілограм у 3-4 різновидах. Рекомендується віддати перевагу вівсянці, гречці чи пшону, але загалом орієнтуйтеся свої переваги;

Хлібці, які мають тривалий термін зберігання. Достатньо 2-3 упаковок по 100 грамів;

Соняшникова олія, 1л.

Шоколад варто взяти по п’ять плиток чорного та молочного;

Зробіть запас питної води, тут залежить від наявності тари та вільного місця. Трохи чаю та кави теж можна взяти за бажанням;

Дитяче харчування теж корисно буде взяти, навіть якщо немає дітей. По 20 баночок овочево-м’ясного та ягідно-фруктового пюре буде достатньо.

Можна також зробити невеликі запаси м’яса та риби, проте захоплюватися не варто, оскільки у разі відключення світла довго зберігатись без морозилки вони не зможуть.

Також непогано буде взяти протеїновий порошок, який можна додавати до їжі, щоб компенсувати дефіцит білка.

Після покупки їжі про неї варто "забути", а поки є можливість ходити в магазин треба нею користуватися. Діставати їжу із запасів варто лише у випадках, якщо магазини перестали працювати, закінчилися гроші або виходити на вулицю немає можливості.

Нагадаємо, міністр аграрної промисловості України Микола Сольський раніше закликав українців у питанні формування запасів їжі керуватися здоровим глуздом і не змітати все з полиць магазинів.