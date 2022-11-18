Бобовим – так, тушонці – ні? Якими продуктами краще запастись на зиму

Потрібно приділяти більше уваги поживності та терміну зберігання продовольства

Постійні відключення електроенергії через російські удари по енергосистемі може стати однією з причин складної зими, котру прогнозують українцям. У таких умовах хочеться розуміти, як максимально комфортно пережити холодну пору року, у тому числі роблячи окремі запаси. У продуктах продовольства, які можуть стати в нагоді взимку, краще розуміється українська біологиня Дарка Озерна.

В інтерв’ю проєкту "Суспільне. Спротив" спеціалістка докладно пояснила, запас чого варто робити звичайним українцям, а які товари краще залишити "за бортом". Усі її поради стосуються не лише можливості втамувати голод, а й більш відповідально поставитися до стану свого здоров’я.

Насамперед Озерна підкреслила, що серед запасів можуть бути продукти найрізноманітніших категорій. Найлегше "розбити" їх на підгрупи завдяки кількості корисних речовин.

◘ Жири. Продукти з високим вмістом жирів запасти легше, ніж інші. Для цього можна купувати різні олії, зберігаючи при цьому їх у скляній тарі. При цьому сала і вершкового масла занадто багато наперед купувати не варто, організм не дуже критично потребує їх. Та й без працюючого холодильника ці продукти досить швидко псуються.

"Хоча кілька пачок [масла] у морозилці можна тримати і регулярно їх оновлювати, — зазначає спеціалістка. — І трохи сала теж — у морозилці чи скляних банках".

◘ Вуглеводи. Насамперед, мова про каші. Дарка Озерна не рекомендує надто запасатися перловкою (її довго варити), рисом (він дорогий і не надто поживний), кус-кусом (хоч і швидкий у приготуванні, але теж не дуже поживний). На думку біолога, найкращим варіантом стане "пшеничка" — швидко вариться, дає відчуття ситості, є цільнозлаковим продуктом.

"Можна купувати ячмінну кашу, плющену вівсянку. До вівсянки взагалі варто змінити ставлення — вона може бути не лише солодкою і з десертом, а й солоною, з яйцем та сиром — це повноцінний прийом їжі", — підкреслює Озерна.

Також із вуглеводами допоможе картопля. Якщо є можливість закупитись відразу мішком (за умови наявності місця для зберігання), це в принципі може стати чудовим варіантом "про запас".

◘ Білки. Як не дивно, але традиційною тушонкою фахівчиня запасатися не рекомендує. Пояснює вона це тим, що такий продукт задорогий, а також містить багато жиру. При цьому обсяг білків, які споживає організм, не надто високий. На її думку, найкращим варіантом на заміну стануть рибні консерви. При цьому варто вибирати рибу, яка консервована у власному жирі, а не в маслі. Тоді її не доведеться зайвий раз гріти.

Також Дарка Озерна не рекомендує запасатися ковбасою, особливо копченою.

"Коштує вона дорого, з’їдається швидко, і ми не отримуємо нічого корисного, натомість сильно переплативши", — пояснює вона.

Швидким та легким у приготуванні варіантом, який чудово розігрівається і на наступні дні, стане сочевиця та сочевичний суп. Також можна звернути увагу на квасолю, баклажани, цибулю. Квасоля взагалі унікальний продукт — її можна їсти як холодну, так і гарячу, робити з неї лаваші чи пиріжки. А запасу білків, що дають бобові, вистачить надовго.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, які продукти можуть зберігатися довше при відключенні електрики, а що краще варто з’їсти насамперед.

Крім цього, ми публікували прогноз щодо зростання цін на продукти під Новий Рік.