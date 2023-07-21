Чи штрафуватимуть українців, якщо вони не пройдуть повірку лічильників газу: про що важливо знати

Українцям не треба доплачувати за повірку лічильників

В Україні відновили процедуру проходження планових повірок лічильників газу, яку призупиняли у квітні 2022 року через початок російського вторгнення, проте жодних інших додаткових нововведень українцям не вводили, а тому ця процедура проводиться у тому ж порядку, як і у мирний час.

Як йдеться у матеріалі "Газправда", періодичну перевірку лічильників газу завжди проводили коштом оператора газорозподільної системи і так це буде й надалі.

Усі витрати на це закладено у тариф на розподіл газу, тобто українці за це вже заплатили.

Також українців не штрафуватимуть за прострочену перевірку, оскільки це є зоною відповідальності оператора ГРС і саме він має повідомити споживачів про необхідність пройти процедуру. Якщо він не повідомив вчасно, то показники лічильників все одно будуть прийняті.

Тобто якщо облгаз не звертався до вас про проходження повірки, то жодних штрафів вам не випишуть.

Переведення споживача на середні норми споживання відбуватиметься лише у випадку, якщо облгаз попередив вас про це, але ви не допустили газовиків до квартири.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як правильно знімати показники лічильників газу та куди їх передавати.