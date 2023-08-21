Чи можна повірити лічильник газу без його зняття: експерт дала чітку відповідь

Доступні варіанти повірки залежать тільки від облгазу

В Україні відновили планові перевірки засобів вимірювальної техніки, або простіше кажучи лічильників комунальних послуг. У тому числі йдеться і про газові лічильники, які можуть повірити і на місці експлуатації.

Як розповіла експерт-консультант видання "ГазПравда" Катерина Плотнікова, право обирати місце повірки пристрою законодавчо закладено виключно за облгазом.

Тим самим він може сказати, де саме проходитиме повірка, проте зазвичай це стаціонарні або пересувні лабораторії. Втім, іноді провести процедуру можуть і дома.

Експерт зазначає, що це все залежить лише від технічних можливостей облгазу.

"Якщо облгаз приймає рішення про проведення періодичної повірки засобу вимірювання у місці його встановлення (експлуатації), то в цьому випадку демонтаж такого лічильника не проводиться", — зазначила Плотнікова.

Вона також нагадала, що міжповірочні інтервали лічильників газу встановлюються центральним органом виконавчої влади та становлять:

2 роки для лічильників газу класу 1,0;

8 років для лічильників газу класу 1,5.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як правильно знімати показники газового лічильника та коли це треба зробити, щоб не переплачувати за комуналку.