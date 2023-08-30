Повірка лічильників газу повернулася: хто має за неї платити

Вартість повірки включена до тарифу на розподіл газу

В Україні відновили планову повірку лічильників газу, а оскільки багато українців це стурбувало, то у профільних відомствах поспішили нагадати, що ця процедура є відносно безкоштовною.

Як інформує Рівнегаз, сам процес повірки займає два тижні, а її вартість вже включена до тарифу на розподіл газу, тобто додатково нічого платити не треба. Процедуру треба проводити раз на два (для лічильників класу 1,0) або раз на вісім років (для лічильників класу 1,5).

"Повірка лічильника визначає похибки обліку газу, тому у її проведенні зацікавлені і клієнти, і газорозподільне підприємство", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що при огляді лічильників представники профільних служб нерідко виявляють сліди несанкціонованого втручання у роботу вимірювального пристрою. Якщо це було виявлено, то споживачеві доведеться сплатити вартість повірки та нового лічильника, а також відшкодувати завдану шкоду. Тобто він витратить набагато більше, ніж "заощадив".

При цьому у Рівнагазі нагадують, що споживач зобов’язаний надати доступ до газового лічильника, коли співробітники облгазу пред’явили свої службові посвідчення.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як правильно знімати показники газового лічильника та коли це треба зробити, щоб не переплачувати за комуналку.