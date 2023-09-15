Повірка лічильників газу повернулася: хто має за неї платити і що буде, якщо відмовитись її проходити

Хто платить за повірку лічильника газу і чи можна її не проходити

В Україні відновлено планову повірку лічильників газу, через що у споживачів виникло багато питань щодо того, як її проводити та хто за це платить.

Як інформує Газправда, боятися повірок не варто, оскільки у цьому питанні споживачам практично не варто нічого робити. Більшість дій, включаючи демонтаж, технічне обслуговування та встановлення на місце, проводиться зусиллями облгазу та його коштом.

Зазначається, що вартість цієї процедури вже закладена у вартість розподілу газу.

"Тобто побутові споживачі, які платять за доставку газу, одночасно платять своєму облгазу та за повірку лічильників газу, незалежно від того, хто є власником таких засобів обліку", — йдеться у повідомленні.

Таким чином, користувач може не турбуватися про необхідність повірки, оскільки компетентне відомство веде облік дат, коли вона повинна проводитися. Воно ж і сповіщає про це споживачів за десять робочих днів до дати закінчення граничних термінів.

Якщо споживач не може допустити працівників облгазу до лічильника у вказану дату, він повинен повідомити їх про це. Якщо ж він відмовляється від проведення повірки, то складається відповідний акт та змінюється порядок нарахування обсягів спожитого газу, а показники лічильника перестають братися до обліку.

Як повідомлялося раніше, у "Нафтогазі" спростили спосіб передачі показників лічильників газу та оприлюднили інструкцію того, як ним можна скористатися.