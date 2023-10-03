У платіжці за воду можуть з’явитися "зайві" сотні гривень: що таке "небаланс" і чому він виникає

У чому причини виникнення "небалансу"

Українці вже неодноразово скаржилися на те, що вони бачать у платіжках за воду надхмарні суми, які набагато вищі за спожиті обсяги. А деякі навіть можуть виявити у своїх платіжках рядок "небаланс", який може досягати кількох сотень гривень.

Як пише "20 хвилин", причин тому може бути одразу кілька. Насамперед варто розуміти, що формування сум у платіжках ґрунтується насамперед на показниках загальнобудинкового лічильника, а потім уже квартирних.

Тобто Водоканал враховує значення споживання води за фактом, а потім віднімає звідти показники квартирних лічильників. Все, що залишається і є тим самим небалансом.

Якщо в будинку не стоїть загальнобудинковий лічильник, то розрахунок споживання води рахується виключно за показниками квартирного лічильника, а якщо його немає, то призначається відповідно до норм споживання.

У разі виникнення "небалансу" сплатити його повинні будуть ті споживачі, які не мають лічильників у квартирах. Якщо ж лічильники є у всіх, він пропорційно ділиться між усіма споживачами у домі. При тому чим більше води ви споживаєте, тим більша частина "небалансу" потрапить у вашу платіжку.

Виникати може з низки причин:

мешканці не передають показники лічильників, тож водоканал розраховує їм споживання за середнім значенням;

показники було передано некоректно, інколи ж користувачі навіть дивляться на лічильник, через що виникає переплата;

хтось із мешканців вирішив спробувати обдурити комунальників та влаштував махінації з лічильником, проте через це платити доведеться всім мешканцям будинку.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, як правильно знімати та передавати показники лічильників води та які між ними бувають відмінності.