Лічильник газу має пройти повірку: хто за це платить та скільки триває процес

Комунальники не можуь тримати в себе лічильник більш як два місяці, але є нюанс

Повірка лічильників газу відбувається раз на два або вісім років в залежності від класу приладу. Робити це має балансоутримувач — здебільшого це надавач послуги газопостачання, однак бувають і інші випадки у побутових споживачів.

Процес повірки може відбуватися як на місці, так із зняттям лічильника. В разі успішного проходження віддаленої повірки, прилад обліку має бути встановлений на місце протягом двох місяців з дня зняття. Якщо ж повірку він не пройшов і визнаний непридатним, лічильник має відремонтувати або замінити облгаз. Як зазначає "Газправда", якщо ремонтувати лічильник вже не можна, саме облгаз має за 15 робочих днів після отримання результату повірки безкоштовно встановити газовий лічильник.

При цьому крайній термін встановлення — не пізніше двомісячного строку після зняття. Навіть якщо прилад обліку був встановлений споживачем самостійно, але в результаті повірки з'ясувалося що він вже не виконує свої функції, то облгаз має встановити власний прилад обліку і відмовитися від такої опції неможливо.

"Телеграф" розповідав, що передача показників лічильників газу тривала до 5 жовтня. Частина українських споживачів передають дані однаково, адже вони є отримувачами голубого палива від компанії "Нафтогаз Україна".