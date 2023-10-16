Лічильник газу можна замінити безкоштовно: як це правильно зробити

Облгаз приймає рішення про доцільність ремонту приладу

В Україні повірку лічильників газу потрібно проводити раз на два або вісім років в залежності від класу приладу. Якщо лічильник не пройшов таку повірку або взагалі вийшов з ладу його обов'язково треба замінити.

Є випадки, коли заміна приладу відбувається безкоштовно, але в інших ситуаціях прийдеться витрачати гроші. Як пише "Газправда", якщо лічильник газу є власністю споживача, рішення про доцільність його ремонту приймає облгаз, ураховуючи технічні та економічні чинники.

Так, у разі прийняття облгазом рішення про доцільність ремонту, облгаз зобов'язаний встановити відремонтований за свої кошти лічильник газу побутового споживача замість тимчасово встановленого лічильника газу з обмінного фонду протягом двох місяців з дати його зняття.

Також зазначається, що у разі прийняття облгазом рішення про недоцільність проведення ремонту лічильника газу, облгаз зобов’язаний протягом п’ятнадцяти робочих днів після результатів проведення періодичної повірки (але не пізніше двомісячного строку після зняття лічильника газу на періодичну повірку) безкоштовно встановити власний розрахунковий лічильник газу (типорозміром не більше лічильника газу побутового споживача) для подальших комерційних розрахунків і в цей самий строк повернути побутовому споживачу його лічильник газу та письмово повідомити споживача про результати проведення періодичної повірки та прийняте рішення щодо недоцільності ремонту лічильника газу. У такому разі побутовий споживач не може відмовитись від встановлення лічильника газу облгазом.

Якщо ж лічильник було передано на повірку та вчасно не встановлено, громадянам рекомендують звернутися зі скаргою до НКРЕКП для перевірки фактів порушення норм Кодексу газорозподільних систем.

Раніше "Телеграф" писав про те, як відбувається процес повірки лічильників газу, хто за це платить та скільки триває процес.