Повірка лічильників газу: у якому разі можна нарватися на штраф

Є три випадки, коли споживача можуть оштрафувати

Хоча в Україні процес повірки лічильників газу зазвичай проходить досить швидко і просто, проте в деяких випадках користувачі можуть отримати штраф за свої дії.

Як мовиться в матеріалі НВ, проводити перевірку можуть лише представники облгазу, а тому перешкоджання їх діям може бути покараним.

У цих випадках представники облгазу складають Акт про порушення, яким попереджають про відповідальність, а потім споживачеві буде здійснено розрахунок збитків за граничними обсягами споживання природного газу.

Споживача можуть і оштрафувати, однак цей захід застосовується у трьох випадках:

незаконне підключення лічильника або відновлення споживання газу (незареєстрований газопровід, незаконне відновлення споживання, підключення неврахованих приладів, втручання у роботу лічильника, використання газу після розірвання договору або його відсутності);

спотворення показників лічильника (недопуск представника газової служби до лічильника);

пошкодження лічильника та встановлення на нього магніту (сюди ж пошкодження або зрив пломби, магнітної наклейки або зміна її кольору).

У середньому суми штрафів становлять 150 тисяч гривень, але можуть сягати й 300. Якщо пломба чи лічильник були пошкоджені випадково, то варто звернутися до облгазу з відповідною заявою, у такому разі штрафні санкції не застосовуватимуться.

Нагадаємо, раніше Телеграф повідомляв, що перевірка лічильників газу відбувається раз на два чи вісім років залежно від класу приладу.