На лічильнику газу неправильні показники. Як це можна виправити

Сумнівні показники можуть свідчити про несправність

Різниця в показниках, які були передані до облгазу, та фактичними може бути спричинена не тільки помилкою людини при введенні даних, а й неточністю в роботі лічильника. У такому випадку варто звернутись за допомогою до служби постачальника газу.

Про це йдеться на сайті Держпродспоживслужби у Львівській області. Зауважте, що можлива різниця може бути спричинена неправильним нарахуванням з боку облгазу. У такому випадку показники потрібно виправити, звернувшись до оператора або направивши офіційний лист.

Якщо ж лічильник дійсно показує неправильні дані, то самостійно втручатись у його роботу не можна. За це передбачено штраф.

Варто звернутись до оператора постачальника газу та залишити письмове звернення, аби облгаз приїхав та провів експертизу лічильника. Саме представники постачальника газу опрацьовують всі технічні питання, пов’язані з лічильниками: заміна, перевірка, опломбування та параметризація (програмування).

Якщо облгаз не реагує оперативно на ваші звернення, тоді треба додатково ще надіслати офіційний лист, або залишити заявку на сайті, якщо є така можливість.

Раніше "Телеграф" писав про те, що робити, якщо настав час передавати показники лічильника за споживання газу, але такої можливості немає, адже ви тимчасово поїхали.