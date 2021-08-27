День сала: смішні листівки і привітання зі святом

27 серпня в Україні відзначають День сала.

Сало — один з головних і найбільш улюблених українських національних продуктів, який є практично на кожному українському столі. Українці люблять його в будь-якому вигляді: і солоне, і сире, і копчене, і запечене, і перемелене з часничком.

Тому не дивно, що у сала в Україні є своє свято, яке відзначається 27 серпня.

Відзначимо, що сало — це дуже корисний продукт, який містить в собі багато вітамінів: А, Е, D, F, мікроелемент селен і арахідонову кислоту. Тому не забудьте сьогодні в честь свята з’їсти шматочок сала.

"Телеграф" склав добірку вітальних листівок і картинок зі святом сала, щоб Ви могли привітати своїх рідних і близьких.

Також, 27 серпня вшановується пам’ять святого пророка Міхея. "Телеграф" повідомляє, що не можна робити в цей день.