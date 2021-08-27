Укр

День сала: смешные открытки и поздравления с праздником

Автор
А. Барабан
Дата публикации
Читати українською
Автор
421
День сала: смешные открытки и поздравления с праздником Новость обновлена 27 августа 2021, 11:11
С днем сала. Фото pexels.com

27 августа в Украине отмечают День сала.

Сало — один из главных и самых любимых украинских национальных продуктов, который есть практически на каждом украинском столе. Украинцы любят его в любом виде: и соленое, и сырое, и копченое, и запеченное, и перемолотое с чесночком.

Поэтому неудивительно, что у сала в Украине есть свой праздник, который отмечается 27 августа.

Отметим, что сало — это очень полезный продукт, который содержит в себе много витаминов: А, Е, D, F, микроэлемент селен и арахидоновую кислоту. Поэтому не забудьте сегодня в честь праздника съесть кусочек сала.

"Телеграф" составил подборку поздравительных открыток и картинок с праздником сала, чтобы Вы могли поздравить своих родных и близких.

Поздравления с днем сала
Поздравления с днем сала
Поздравления с днем сала
Поздравления с днем сала
Поздравления с днем сала
Поздравления с днем сала
Поздравления с днем сала
Поздравления с днем сала
Поздравления с днем сала
Поздравления с днем сала
Поздравления с днем сала
Поздравления с днем сала
Поздравления с днем сала
Поздравления с днем сала
Поздравления с днем сала
Поздравления с днем сала
Поздравления с днем сала
Поздравления с днем сала
Поздравления с днем сала
Поздравления с днем сала

Также, 27 августа почитается память святого пророка Михея. "Телеграф" сообщает, что нельзя делать в этот день.

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