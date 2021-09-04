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Всесвітній день бороди 2021: прикольні картинки і листівки, привітання, меми

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Всесвітній день бороди 2021 Новина оновлена 04 вересня 2021, 09:55
Всесвітній день бороди 2021

Кожну першу суботу вересня відзначається Всесвітній день бороди.

Щорічно, в першу суботу вересня настає свято всіх бороданів — Всесвітній день бороди. Дата святкування унікальна для кожного року, і у 2021 році припадає на 4 вересня.

Варто відзначити, що День бороди — це свято не тільки для тих, хто її носить, а й для тих, хто допомагає чоловікам доглядати за нею — барберів і цирульників.

У Всесвітній день бороди можуть проводитися різні майстер-класи від майстрів по догляду за бородою, а також різноманітні конкурси, фотовиставки та флешмоби.

"Телеграф" склав для Вас смішну підбірку прикольних картинок, мемів, а також привітань з Всесвітнім днем бороди, щоб Ви могли привітати своїх знайомих бороданів.

Привітання з Днем бороди
Привітання з Днем бороди
Привітання з Днем бороди
Привітання з Днем бороди
Привітання з Днем бороди
Привітання з Днем бороди
Привітання з Днем бороди
Привітання з Днем бороди
Привітання з Днем бороди
Привітання з Днем бороди
Привітання з Днем бороди
Привітання з Днем бороди
Привітання з Днем бороди
Привітання з Днем бороди
Привітання з Днем бороди
Привітання з Днем бороди
Привітання з Днем бороди
Привітання з Днем бороди
Привітання з Днем бороди
Привітання з Днем бороди

Також, "Телеграф" нагадує, що 4 вересня православна церква згадує мученика Агафоніка Нікодімійского.

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