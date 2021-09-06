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Рош а-Шана 2021: красиві привітання з Єврейським Новим роком

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Рош а-Шана 2021 Новина оновлена 05 вересня 2021, 23:56
Рош а-Шана 2021

З 6 вересня розпочинається святкування єврейського Нового року Рош а-Шана 2021.

Щороку у вересні народи, які сповідують іудаїзм, відзначають Новий рік — Рош а-Шана. У 2021 році початок святкування єврейського Нового року припадає на 6 вересня, і триватиме до 8 вересня.

Назва свята перекладається як "голова року" і символізує початок нового життєвого циклу і підбивання підсумків року, що минає. Іудеї вірять, що в дні Рош а-Шана на небесах вирішується, яким буде наступний рік.

Традиційно в цей день євреї бажають один одному всього найкращого, вітаючи один одного словами "Шана Това!".

"Телеграф" склав добірку красивих картинок і листівок з поздоровленнями з єврейським Новим роком.

Привітання з Рош а-Шана
Привітання з Рош а-Шана
Привітання з Рош а-Шана
Привітання з Рош а-Шана
Привітання з Рош а-Шана
Привітання з Рош а-Шана
Привітання з Рош а-Шана
Привітання з Рош а-Шана
Привітання з Рош а-Шана
Привітання з Рош а-Шана
Привітання з Рош а-Шана
Привітання з Рош а-Шана
Привітання з Рош а-Шана
Привітання з Рош а-Шана
Привітання з Рош а-Шана
Привітання з Рош а-Шана
Привітання з Рош а-Шана
Привітання з Рош а-Шана
Привітання з Рош а-Шана
Привітання з Рош а-Шана

Раніше, "Телеграф" писав, як українці будуть відпочивати у вересні 2021 року. Календар вихідних та святкових днів на місяць можна подивитися в нашому матеріалі.

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