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День тестувальника 2021: прикольні привітання зі святом в картинках і листівках

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День тестувальника 2021 Новина оновлена 09 вересня 2021, 12:10
День тестувальника 2021

9 вересня відзначається День тестувальника.

Щорічно, 9 вересня, крім Всесвітнього дня краси, громадськість відзначає ще одне свято — День тестувальника.

Тестувальник — це фахівець, який займається тестуванням програмного забезпечення для безперебійної роботи програмного продукту або в цілому інформаційної системи. Без тестувальників неможливо налагодити якісну роботу програмного забезпечення і проконтролювати його успішне функціонування.

День тестувальника — поки неофіційне свято, але з огляду на попит на цю професію, незабаром це може змінитися.

Дата святкування обрана не випадково. 9 вересня 1945 року вчені з Гарварду тестуючи одну з обчислювальних машин, виявили в ній жучка, який застряг між контактами і міг зламати прилад. Оскільки з англійської жук перекладається, як "bug" (баг), то і було прийнято так називати помилки, які зустрічаються в роботі програм.

"Телеграф" зібрав прикольні вітальні листівки і картинки, щоб Ви могли привітати ваших знайомих тестувальників:

Привітання з Днем тестувальника
Привітання з Днем тестувальника
Привітання з Днем тестувальника
Привітання з Днем тестувальника
Привітання з Днем тестувальника
Привітання з Днем тестувальника
Привітання з Днем тестувальника
Привітання з Днем тестувальника
Привітання з Днем тестувальника
Привітання з Днем тестувальника
Привітання з Днем тестувальника
Привітання з Днем тестувальника
Привітання з Днем тестувальника
Привітання з Днем тестувальника

Раніше, "Телеграф" писав, що 9 вересня відзначається народне свято — Анфіса Горобинниця. "Телеграф розповідає про прикмети і заборонах цього дня.

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