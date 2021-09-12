З Днем ангела, Олександр! Барвисті листівки і картинки з іменинами

За церковним календарем свої іменини святкує Олександр

У неділю, 12 вересня, православні віруючі відзначають день перенесення мощей Олександра Невського, тому в народі цей день прозвали Олександровим. Також це день іконошанування святих мучеників Олександра Константинопольського і Олександра Свірського.

Ім’я Олександр складається з двох грецьких слів, одне з яких означає "захисник" (алекс), а друге (андрос) — чоловік. Не дивно, що таке відоме, красиве і звучне ім’я носили багато великих людей. В іншому трактуванні ім’я Олександр означає "мужній захисник".

Носії імені Олександр в дорослому віці здорові і сильні люди. Олександра можна впевнено назвати душею компанії. Він дотепний, товариський і вміє поводитися з протилежною статтю. Може бути запальним, різким, грубим і неосвіченим. Швидко реагує на події.

Також значення імені Олександр передбачає войовничість, тому не варто намагатися нав’язати йому чужу точку зору. Він завжди має свою думку, певний спосіб життя і особисті смаки. Цю людину важко змінити.

З цієї нагоди "Телеграф" зібрав красиві листівки і картинки з Днем ангела Олександра.

Листівки з іменинами Олександра Листівки з іменинами Олександра Листівки з іменинами Олександра Листівки з іменинами Олександра Листівки з іменинами Олександра Листівки з іменинами Олександра Листівки з іменинами Олександра Листівки з іменинами Олександра Листівки з іменинами Олександра

Нагадаємо, що у кожної людини є свій Ангел-хранитель, ім’ям якого названа людина. Ангели, послані всім хрещеним людям на допомогу і захист, а також щоб допомагати нам у всіх добрих справах і починаннях.