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День програміста — листівки і привітання

Автор
Т. Кармазіна
Дата публікації
Читать на русском
Автор
22
День програміста — листівки до свята Новина оновлена 12 вересня 2021, 16:10
День програміста — листівки до свята

Всесвітній день програміста слід відзначати на 256-й день року

У понеділок, 13 вересня, у всьому світі щорічно святкують неофіційне професійне свято — День програміста. Але це тільки в невисокосні роки. 12 вересня свято відзначається в високосні. Які ще свята будуть відзначатися у вересні-2021, дивіться в матеріалі "Телеграфа".

По суті справи, цей день слід святкувати на 256-й день року, і це число було обрано не випадково і є символічним. Воно тісно пов’язане з комп’ютерами, але не з конкретними особистостями чи подіями.

Пояснюється все це просто: число "256" відповідає кількості чисел, які можна виразити за допомогою одного байта, а також це максимальна ціла ступінь числа "2", яка не перевищує кількості днів у році — 365.

В Україні свято є неофіційними, хоча в багатьох розвинених країнах День програміста входить в число державних, наприклад в Австрії, Німеччині, Китаї, Канаді, США, Великобританії і в багатьох інших країнах.

Красиві листівки і картинки з Днем програміста дивіться в матеріалі "Телеграфа" нижче:

Листівки з Днем програміста
Листівки з Днем програміста
Листівки з Днем програміста
Листівки з Днем програміста
Листівки з Днем програміста
Листівки з Днем програміста
Листівки з Днем програміста
Листівки з Днем програміста
Листівки з Днем програміста
Листівки з Днем програміста
Листівки з Днем програміста
Листівки з Днем програміста
Листівки з Днем програміста
Листівки з Днем програміста
Листівки з Днем програміста
Листівки з Днем програміста
Листівки з Днем програміста
Листівки з Днем програміста
Листівки з Днем програміста
Листівки з Днем програміста
Листівки з Днем програміста
Листівки з Днем програміста
Листівки з Днем програміста
Листівки з Днем програміста
Листівки з Днем програміста
Листівки з Днем програміста
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