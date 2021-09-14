Йом Кіпур 2021: красиві привітання з "Днем спокутування" в іудаїзмі
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Йом Кіпур — одне з найважливіших свят єврейського календаря.
З вечора середи, 15 вересня, і до вечора четверга, 16 вересня, відзначається самий серйозний і відповідальний день в житті в іудаїзмі — Йом Кіпур. Це свято ще називають Судним днем або Днем спокутування/очищення.
Йом Кіпур — день посту, покаяння і відпущення гріхів у євреїв.
Згідно з єврейським переказом, в цей день Мойсей повернувся з гори Синай, де молився про прощення свого народу, і приніс нові кам’яні Скрижалі Заповіту. Євреї вірять, що в Рош а-Шана Бог записує кожного в одну з трьох книг — книгу праведників, книгу грішників і книгу середніх, а в свято Йом Кіпур ставить печатку.
У цей день дотримується дуже строгий пост. А також заведено надягати білий одяг, яка є символом чистоти.
На Йом Кіпур євреї вітають один одного словами "Гмар Хатім това!", Що в перекладі означає "Доброго вам остаточного підписання".
"Телеграф" зібрав красиві привітання з Днем спокутування:
Раніше, "Телеграф" писав, що 14 вересня, православні віруючі вшановують пам’ять святого Симеона Стовпника. Що не можна робити в цей день — читайте в нашому матеріалі.
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