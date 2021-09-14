Йом Кіпур 2021: красиві привітання з "Днем спокутування" в іудаїзмі

Йом Кіпур — одне з найважливіших свят єврейського календаря.

З вечора середи, 15 вересня, і до вечора четверга, 16 вересня, відзначається самий серйозний і відповідальний день в житті в іудаїзмі — Йом Кіпур. Це свято ще називають Судним днем або Днем спокутування/очищення.

Йом Кіпур — день посту, покаяння і відпущення гріхів у євреїв.

Згідно з єврейським переказом, в цей день Мойсей повернувся з гори Синай, де молився про прощення свого народу, і приніс нові кам’яні Скрижалі Заповіту. Євреї вірять, що в Рош а-Шана Бог записує кожного в одну з трьох книг — книгу праведників, книгу грішників і книгу середніх, а в свято Йом Кіпур ставить печатку.

У цей день дотримується дуже строгий пост. А також заведено надягати білий одяг, яка є символом чистоти.

На Йом Кіпур євреї вітають один одного словами "Гмар Хатім това!", Що в перекладі означає "Доброго вам остаточного підписання".

"Телеграф" зібрав красиві привітання з Днем спокутування:

Привітання зі святом Йом Кіпур

Привітання зі святом Йом Кіпур

Привітання зі святом Йом Кіпур

Привітання зі святом Йом Кіпур

Привітання зі святом Йом Кіпур

Раніше, "Телеграф" писав, що 14 вересня, православні віруючі вшановують пам’ять святого Симеона Стовпника. Що не можна робити в цей день — читайте в нашому матеріалі.