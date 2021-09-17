День рятувальника в Україні: найкращі листівки і привітання
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День рятувальника України відзначається в день ікони Божої Матері "Неопалима Купина".
Щорічно, 17 вересня, українські "супергерої" відзначають своє професійне свято — День рятувальника. Кожен день вони рятують людей, ризикуючи своїми життями: гасять пожежі, проводять аварійно-рятувальні операції, "прибирають" наслідки надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.
Варто зазначити, що дата святкування обрана не випадково. 17 вересня в православній церкві шанують ікону Божої Матері "Неопалима Купина", яка вважається покровителькою пожежників і рятувальників.
У 2008 році за пропозицією МНС України президент Віктор Ющенко підписав указ про перейменування Дня працівників цивільного захисту в День рятувальника.
"Телеграф" склав добірку красивих поздоровлень в листівках і картинках, якими можна привітати представників професії рятувальників.
Раніше "Телеграф" повідомляв, скільки українці відпочиватимуть у вересні 2021 року.
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