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День рятувальника в Україні: найкращі листівки і привітання

Автор
Анна Барабан
Дата публікації
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Автор
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День рятувальника в Україні 2021 Новина оновлена 17 вересня 2021, 09:13
День рятувальника в Україні 2021

День рятувальника України відзначається в день ікони Божої Матері "Неопалима Купина".

Щорічно, 17 вересня, українські "супергерої" відзначають своє професійне свято — День рятувальника. Кожен день вони рятують людей, ризикуючи своїми життями: гасять пожежі, проводять аварійно-рятувальні операції, "прибирають" наслідки надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

Варто зазначити, що дата святкування обрана не випадково. 17 вересня в православній церкві шанують ікону Божої Матері "Неопалима Купина", яка вважається покровителькою пожежників і рятувальників.

У 2008 році за пропозицією МНС України президент Віктор Ющенко підписав указ про перейменування Дня працівників цивільного захисту в День рятувальника.

"Телеграф" склав добірку красивих поздоровлень в листівках і картинках, якими можна привітати представників професії рятувальників.

Листівки до Дня рятувальника України
Листівки до Дня рятувальника України
Листівки до Дня рятувальника України
Листівки до Дня рятувальника України
Листівки до Дня рятувальника України
Листівки до Дня рятувальника України
Листівки до Дня рятувальника України
Листівки до Дня рятувальника України
Листівки до Дня рятувальника України
Листівки до Дня рятувальника України
Листівки до Дня рятувальника України
Листівки до Дня рятувальника України
Листівки до Дня рятувальника України
Листівки до Дня рятувальника України
Листівки до Дня рятувальника України
Листівки до Дня рятувальника України
Листівки до Дня рятувальника України
Листівки до Дня рятувальника України
Листівки до Дня рятувальника України
Листівки до Дня рятувальника України
Листівки до Дня рятувальника України
Листівки до Дня рятувальника України

Раніше "Телеграф" повідомляв, скільки українці відпочиватимуть у вересні 2021 року.

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