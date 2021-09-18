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День фармацевта: красиві привітання в листівках і картинках

Автор
Анна Барабан
Дата публікації
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Автор
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День фармацевта 2021 Новина оновлена 18 вересня 2021, 08:24
День фармацевта 2021

День фармацевта — це свято всіх, то пов’язаний з виробництвом ліків.

Щорічно в третю суботу вересня в Україні відзначають своє професійне свято ще одні представники медицини — фармацевти. У 2021 році День фармацевта припав на 18 вересня, на день пам’яті пророка Захарії і святої Єлизавети, які були батьками Іоанна Хрестителя.

День фармацевта був встановлений в 1999 році указом президента України Леоніда Кучми.

Фармацевт — це унікальна людина, яка може прочитати те, що написав лікар в лікарні, тому, що коли приходиш в аптеку з рецептом, він з легкістю знаходить потрібні ліки. А в період пандемії ця спеціальність стала ще важливішою.

"Телеграф" склав добірку красивих поздоровлень в листівках і картинках, якими можна привітати представників професії фармацевт.

Листівки з Днем фармацевта
Листівки з Днем фармацевта
Листівки з Днем фармацевта
Листівки з Днем фармацевта
Листівки з Днем фармацевта
Листівки з Днем фармацевта
Листівки з Днем фармацевта
Листівки з Днем фармацевта
Листівки з Днем фармацевта
Листівки з Днем фармацевта
Листівки з Днем фармацевта
Листівки з Днем фармацевта

Раніше "Телеграф" повідомляв, скільки українці відпочиватимуть у вересні 2021 року.

Теги:
#Поздоровлення #Картинки #Листівки #День фармацевта #Святкові привітання #Красиві поздоровлення #Кращі поздоровлення #День фармацевтичного працівника України
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