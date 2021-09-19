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День народження смайлика: прикольні картинки до веселого свята

Автор
Тетяна Кармазіна
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Автор
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День народження смайлика — 19 вересень
День народження смайлика — 19 вересень

19 вересня смайліку виповнюється 39 років

У цьому році традиційному і такому вже звичному нам смайлику з дужок і крапок виповнюється вже 39 років! Спілкуючись в Інтернеті, ми щодня використовуємо смайлики для вираження свого настрою.

Смайли (англ. Smile — посмішка) — це значки, складені з розділових знаків, букв і цифр, що позначають якісь емоції. Вони широко використовуються при спілкуванні в мережі — в листах, форумах, чатах і т.п.

Перші смайлики з’явилися ще раніше, не в Інтернеті. У США в грудні 1963 року художник Харві Белл, з нагоди злиття двох страхових компаній в одну корпорацію State Mutual Life Assurance Cos. of America намалював першу бадьору усміхнену пику, яку розмістили на значках співробітників компанії.

Перший смайлик в Інтернеті народився 19 вересня 1982, його винахідник — Скотт Фалман (Scott E. Fahlman) професор приватного Університету Карнегі-Меллона.

Смайлики
Смайлики

Головним атрибутом свята є усміхнені люди, тому "Телеграф" радить: посміхайтеся на здоров’я! І нехай кожен день вашого життя стає щасливішим!

Картинки зі смайликами
Картинки зі смайликами
Картинки зі смайликами
Картинки зі смайликами
Картинки зі смайликами
Картинки зі смайликами
Картинки зі смайликами
Картинки зі смайликами
Картинки зі смайликами
Картинки зі смайликами
Картинки зі смайликами
Картинки зі смайликами

Нагадаємо, що в народі 19 вересня відзначається свято Михайлове чудо. Що заборонено робити в цей день — читайте в матеріалі "Телеграфа".

Теги:
#Свята #Смайли
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