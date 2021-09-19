День народження смайлика: прикольні картинки до веселого свята

19 вересня смайліку виповнюється 39 років

У цьому році традиційному і такому вже звичному нам смайлику з дужок і крапок виповнюється вже 39 років! Спілкуючись в Інтернеті, ми щодня використовуємо смайлики для вираження свого настрою.

Смайли (англ. Smile — посмішка) — це значки, складені з розділових знаків, букв і цифр, що позначають якісь емоції. Вони широко використовуються при спілкуванні в мережі — в листах, форумах, чатах і т.п.

Перші смайлики з’явилися ще раніше, не в Інтернеті. У США в грудні 1963 року художник Харві Белл, з нагоди злиття двох страхових компаній в одну корпорацію State Mutual Life Assurance Cos. of America намалював першу бадьору усміхнену пику, яку розмістили на значках співробітників компанії.

Перший смайлик в Інтернеті народився 19 вересня 1982, його винахідник — Скотт Фалман (Scott E. Fahlman) професор приватного Університету Карнегі-Меллона.

Смайлики

Головним атрибутом свята є усміхнені люди, тому "Телеграф" радить: посміхайтеся на здоров’я! І нехай кожен день вашого життя стає щасливішим!

Картинки зі смайликами Картинки зі смайликами Картинки зі смайликами Картинки зі смайликами Картинки зі смайликами Картинки зі смайликами

Нагадаємо, що в народі 19 вересня відзначається свято Михайлове чудо. Що заборонено робити в цей день — читайте в матеріалі "Телеграфа".