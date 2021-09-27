День вихователя в Україні: красиві листівки і привітання зі святом
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Вперше офіційно День вихователя відзначили в 2011 році.
Щорічно, 27 вересня, відзначається професійне свято всіх працівників дошкільної освіти — День вихователя. Свято не закріплений на офіційному рівні, тому додатковим вихідним українців не порадує.
У цей день заведено вітати вихователів, помічників вихователів, завідувачів, і всіх хто працює в дошкільних установах
На честь цього свята "Телеграф" зібрав для вас теплі і душевні слова у віршах, прозі, листівках і картинках:
Привітання в картинках:
Привітання у віршах і прозі:
Вітаємо з цим святом
Всіх, хто не шкодує сил,
Й нашим діткам помагає
Пізнавати гарний світ.
Вам бажаємо здоровʼя,
І терпіння, і добра,
Щастя і удачі море,
І душевного тепла!
З Днем вихователя!
***
Вихователь – це не робота,
Це щоденна турбота
Про найважливіших громадян країни,
Щоб слухняні були і розумні!
У свято Ваше прийміть привітання
І прийміть уклін до землі,
Нехай усі Ваші особисті прагнення
Збудуться. Вони для нас важливі!
***
Вітаємо чудових жінок з величезними, добрими серцями. Нехай в житті вам повернеться вся та турбота, ласка і терпіння, які ви даруєте свої маленьким вихованцям. Нехай тепло ваших рук ніколи не забувається цими маленькими крихтами. Бажаємо, щоб вся та любов, яку ви вкладаєте в виховний процес, була винагороджена відповідними почуттями і великою вдячністю. З Днем вихователя!
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Шановні вихователі! Вітаємо вас з вашим професійним святом! Бажаємо вам нескінченного терпіння, адже саме ви — це перші люди після батьків, з ким діти проводять багато часу. Саме ви робите величезний внесок в їх виховання. Дякую вам за це! Бажаємо, щоб те, що ви віддаєте нашим дітям, поверталося до вас в триразовому розмірі. Зі святом!
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Дорогі наші самі добрі і хороші вихователі, дозвольте привітати вас з професійним святом. Нехай непосиди, яким ви даруєте любов і турботу завжди радують, ваші будинки будуть сповнені щастя, а в житті все складається вдало і так як мріється.
Також, 27 вересня відзначається один з найважливіших православних свят — Воздвиження Чесного і Животворящого Хреста Господнього. Що категорично не можна робити в цей день — читайте в матеріалі "Телеграфа"
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