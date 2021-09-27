День вихователя в Україні: красиві листівки і привітання зі святом

Вперше офіційно День вихователя відзначили в 2011 році.

Щорічно, 27 вересня, відзначається професійне свято всіх працівників дошкільної освіти — День вихователя. Свято не закріплений на офіційному рівні, тому додатковим вихідним українців не порадує.

У цей день заведено вітати вихователів, помічників вихователів, завідувачів, і всіх хто працює в дошкільних установах

На честь цього свята "Телеграф" зібрав для вас теплі і душевні слова у віршах, прозі, листівках і картинках:

Привітання в картинках:

Привітання з Днем вихователя Привітання з Днем вихователя Привітання з Днем вихователя Привітання з Днем вихователя Привітання з Днем вихователя Привітання з Днем вихователя Привітання з Днем вихователя Привітання з Днем вихователя Привітання з Днем вихователя

Привітання у віршах і прозі:

Вітаємо з цим святом

Всіх, хто не шкодує сил,

Й нашим діткам помагає

Пізнавати гарний світ.

Вам бажаємо здоровʼя,

І терпіння, і добра,

Щастя і удачі море,

І душевного тепла!

З Днем вихователя!

***

Вихователь – це не робота,

Це щоденна турбота

Про найважливіших громадян країни,

Щоб слухняні були і розумні!

У свято Ваше прийміть привітання

І прийміть уклін до землі,

Нехай усі Ваші особисті прагнення

Збудуться. Вони для нас важливі!

***

Вітаємо чудових жінок з величезними, добрими серцями. Нехай в житті вам повернеться вся та турбота, ласка і терпіння, які ви даруєте свої маленьким вихованцям. Нехай тепло ваших рук ніколи не забувається цими маленькими крихтами. Бажаємо, щоб вся та любов, яку ви вкладаєте в виховний процес, була винагороджена відповідними почуттями і великою вдячністю. З Днем вихователя!

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Шановні вихователі! Вітаємо вас з вашим професійним святом! Бажаємо вам нескінченного терпіння, адже саме ви — це перші люди після батьків, з ким діти проводять багато часу. Саме ви робите величезний внесок в їх виховання. Дякую вам за це! Бажаємо, щоб те, що ви віддаєте нашим дітям, поверталося до вас в триразовому розмірі. Зі святом!

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Дорогі наші самі добрі і хороші вихователі, дозвольте привітати вас з професійним святом. Нехай непосиди, яким ви даруєте любов і турботу завжди радують, ваші будинки будуть сповнені щастя, а в житті все складається вдало і так як мріється.

Також, 27 вересня відзначається один з найважливіших православних свят — Воздвиження Чесного і Животворящого Хреста Господнього. Що категорично не можна робити в цей день — читайте в матеріалі "Телеграфа"