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Всесвітній день серця: привітання, листівки і картинки зі святом

Автор
Анна Барабан
Дата публікації
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Автор
19
Всесвітній день серця Новина оновлена 29 вересня 2021, 11:35
Всесвітній день серця

Всесвітній день серця покликаний нагадати, що профілактика серцево-судинних захворювань вкрай необхідна кожному.

У середу, 29 вересня, відзначається Всесвітній день серця. Це свято створений з метою підвищення інформованості людей про серцево-судинних захворюваннях, профілактиці ішемічної хвороби серця, інсультів мозку.

Вперше свято було організовано в 1999 році за ініціативою Всесвітньої федерації серця і відзначався в останню неділю вересня, проте з 2011 року за Днем серця була закріплена постійна дата — 29 вересня.

В цей день у багатьох Старнно проводять різні заходи, лекції та семінари, на яких розповідають про небезпеку серцево-судинних захворювань і про те, як їх уникнути. Також в цей день проводять масові перевірки здоров’я.

"Телеграф" бажає всім своїм читачам бути здоровими і нагадує про рекомендації, які допоможуть знизити ризик передчасної смерті від серцевих хвороб:

  1. Слідкуйте за своїм харчуванням
  2. Регулярно займайтеся спортом
  3. висипайтеся
  4. Відмовтеся від шкідливих звичок
  5. Вчіться справлятися зі стресом

Також, ми зібрали для вас красиві привітання на Всесвітній день серця з побажаннями вашим улюбленим і близьким:

Привітання з Днем серця
Привітання з Днем серця
Привітання з Днем серця
Привітання з Днем серця
Привітання з Днем серця
Привітання з Днем серця
Привітання з Днем серця
Привітання з Днем серця
Привітання з Днем серця
Привітання з Днем серця
Привітання з Днем серця
Привітання з Днем серця
Привітання з Днем серця
Привітання з Днем серця

Нагадаємо, що 29 вересня православна церква вшановує пам’ять мучениці Людмили, княгині Чеської, а всі дівчата, названі її іменем відзначають свої іменини.

Теги:
#Вітання #Поздоровлення #Картинки #Листівки #Всесвітній день серця
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