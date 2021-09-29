Всесвітній день серця: привітання, листівки і картинки зі святом

Всесвітній день серця покликаний нагадати, що профілактика серцево-судинних захворювань вкрай необхідна кожному.

У середу, 29 вересня, відзначається Всесвітній день серця. Це свято створений з метою підвищення інформованості людей про серцево-судинних захворюваннях, профілактиці ішемічної хвороби серця, інсультів мозку.

Вперше свято було організовано в 1999 році за ініціативою Всесвітньої федерації серця і відзначався в останню неділю вересня, проте з 2011 року за Днем серця була закріплена постійна дата — 29 вересня.

В цей день у багатьох Старнно проводять різні заходи, лекції та семінари, на яких розповідають про небезпеку серцево-судинних захворювань і про те, як їх уникнути. Також в цей день проводять масові перевірки здоров’я.

"Телеграф" бажає всім своїм читачам бути здоровими і нагадує про рекомендації, які допоможуть знизити ризик передчасної смерті від серцевих хвороб:

Слідкуйте за своїм харчуванням Регулярно займайтеся спортом висипайтеся Відмовтеся від шкідливих звичок Вчіться справлятися зі стресом

Також, ми зібрали для вас красиві привітання на Всесвітній день серця з побажаннями вашим улюбленим і близьким:

Привітання з Днем серця

Привітання з Днем серця

Привітання з Днем серця

Привітання з Днем серця

Привітання з Днем серця

Привітання з Днем серця

Привітання з Днем серця

Нагадаємо, що 29 вересня православна церква вшановує пам’ять мучениці Людмили, княгині Чеської, а всі дівчата, названі її іменем відзначають свої іменини.