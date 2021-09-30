День Віри, Надії і Любові: привітання в листівках, картинках, віршах і прозі
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Святим Надії, Вірі і Любові моляться про сімейне щастя, а також про позбавлення від безпліддя.
У четвер, 30 вересня, православна церква вшановує святу Софію і її трьох дочок — Віру, Надію і Любов. Жили жінки в II столітті в Римі і належали до перших християн.
Під час гонінь за християнами, чутки про родину дійшли до імператора Адріана, і після їх відмови зректися своєї віри маленьких Віру (12 років), Надію (10 років) і Любов (9 років) зрадили страшним болісним тортурам на очах у їх матері. Софію ж залишили живий, щоб заподіяти їй більше мук. Мати поховала останки своїх дітей за містом і через три дні тихо померла на їхній могилі.
Ця сумна історія послужила дня зміцнення сили духу і мужності, який не зможе зламати навіть недолік тілесних сил.
В цей день вітають всіх дівчат, жінок, які носять імена цих святих. "Телеграф" підготував красиві листівки і поздоровлення з цим святом:
Поздоровлення в картинках:
Поздоровлення у віршах і прозі:
Вітаю з Днем Віри, Надії, Любові та матері їх Софії! Нехай святі покровительки в хвилини слабкості посилають тобі сили, в хвилини тяжкості допомагають підняти голову вгору, в хвилини смутку дарують світло радості. І нехай завжди з тобою буде віра в краще, надія на хороше і справжнє кохання!
***
Три діви юні колись поклали,
Свої молоді життя на жертовний вівтар,
За те, щоб на нашій землі завжди були,
Великий Бог і справедливий Цар.
І ми з тих пір серцево згадуємо,
Трьох сестер — Віру, Надію, Любов,
Ми адже суть цих почуттів всі знаємо,
Ми їх відчуваємо в житті знов і знов.
***
Щоб ваше здоровʼя, як кремінь було,
Щоб щастя сімейне його берегло,
Щоб радість завжди була на порозі,
А лихо в далекій і вічній дорозі.
Хай поруч з вами Ангел ваш летить,
Убереже вас від біди повсюди,
Нехай несе вам радість кожна мить,
І благодать Господня з вами буде.
***
Від щирого серця і серця вітаю з цим радісним і світлим днем. Бажаю зберегти душевний спокій і тепло, бажаю щастя і здоров’я, радості всім близьким і рідним людям. Нехай кожен день буде наповнений позитивними емоціями і яскравими фарбами. Успіху і радості!
***
Сьогодні чудове велике свято! Вітаю і щиро бажаю в День Віри, Надії, Любові та матері їх Софії чудового життя, дивовижних ідей, сонячного настрою, безсумнівного добробуту, вірною удачі та великого щастя. Нехай душу завжди зігріває світла надія, нехай з кожним днем додається віра в себе, і хай не згасає щира любов.
***
Бажаю міцної віри в свої сили і в те, що все буде добре, світлої надії на краще майбутнє. Нехай любов наповнює серце і перемагає будь-які прояви негативу, живить і відновлює душевні сили. А мудрість буде допомагати в непростих життєвих обставинах і стійко долати будь-які труднощі. З Днем Віри, Надії, Любові та Софії!
Раніше "Телеграф" публікував календар церковних свят на жовтень.
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