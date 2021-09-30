День вчителя: гарні привітання класному керівнику у картинках та листівках
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2021 року День вчителя в Україні відзначають 3 жовтня.
День вчителя – це професійне свято всіх працівників освіти. Усі шкільні та університетські викладачі цього дня отримують привітання та подяку за свою роботу.
В Україні День вчителя щорічно відзначають у першу неділю жовтня, тоді як багато країн відзначають його 5 жовтня – у Всесвітній день Вчителя, який було встановлено ЮНЕСКО.
Кожен учитель важливий по своєму, у кожного з них своя роль у житті кожного учня та життя школи. Але серед них є "особлива" людина — класний керівник, який для своїх учнів є другим батьком. Не дарма їх часто називають шкільними мамами чи татами.
"Телеграф" зібрав для вас барвисті листівки та гарні поздоровлення, якими можна привітати класного керівника у День вчителя.
Раніше, "Телеграф" повідомляв, як українці будуть відпочивати в жовтні 2021 року.
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