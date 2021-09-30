Рус

День вчителя: гарні привітання класному керівнику у картинках та листівках

Автор
Анна Барабан
Дата публікації
Читать на русском
Автор
22
День учителя
День учителя

2021 року День вчителя в Україні відзначають 3 жовтня.

День вчителя – це професійне свято всіх працівників освіти. Усі шкільні та університетські викладачі цього дня отримують привітання та подяку за свою роботу.

В Україні День вчителя щорічно відзначають у першу неділю жовтня, тоді як багато країн відзначають його 5 жовтня – у Всесвітній день Вчителя, який було встановлено ЮНЕСКО.

Кожен учитель важливий по своєму, у кожного з них своя роль у житті кожного учня та життя школи. Але серед них є "особлива" людина — класний керівник, який для своїх учнів є другим батьком. Не дарма їх часто називають шкільними мамами чи татами.

"Телеграф" зібрав для вас барвисті листівки та гарні поздоровлення, якими можна привітати класного керівника у День вчителя.

Привітання з Днем вчителя 2021
Привітання з Днем вчителя 2021
Привітання з Днем вчителя 2021
Привітання з Днем вчителя 2021
Привітання з Днем вчителя 2021
Привітання з Днем вчителя 2021
Привітання з Днем вчителя 2021
Привітання з Днем вчителя 2021
Привітання з Днем вчителя 2021
Привітання з Днем вчителя 2021
Привітання з Днем вчителя 2021
Привітання з Днем вчителя 2021
Привітання з Днем вчителя 2021
Привітання з Днем вчителя 2021

Раніше, "Телеграф" повідомляв, як українці будуть відпочивати в жовтні 2021 року.

Теги:
#День учителя
У жовтні очікується зростання тарифів
Україна
Зростання тарифів, осінній призов і штрафи на дорогах - що зміниться в Україні з 1 жовтня
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
У жовтні очікується зростання тарифів
Зростання тарифів, осінній призов і штрафи на дорогах - що зміниться в Україні з 1 жовтня
Дата публікації
Категорія
Дмитро Разумков
Разумков заявив, що у нього є команда нардепів у Верховній Раді
Дата публікації
Категорія
На любителів барів з жовтня можуть чекати неприємні сюрпризи
Кафе й ресторани готуються до "сухого закону": що відбулося
Дата публікації
Категорія
Ілюстративне фото
Діти в садочках масово хворіють небезпечним вірусом, серед симптомів - нудота, діарея і спазми в животі
Дата публікації
Категорія
Народним депутатам пропонують провести вечір в Трускавці
"Слугам" в Трускавці готують коктейльну вечірку з діджей-сетом від Арахамія: листування потрапило в руки "Телеграфа"